Lunes 18.10.2021

El funcionario cristinista en Comercio Interior apura a los empresarios, que buscan una lista más acotada para mantener los precios por 90 días.

Roberto Feletti impone agenda Otra semana caliente en procura del congelamiento

Los representantes de las principales empresas de consumo masivo volverán a reunirse esta semana con el Gobierno para negociar la lista final de los productos que la Secretaría de Comercio Interior busca congelar por un plazo de tres meses, en un intento por maquillar la inflación que se aceleró, tras la derrota del gobierno en las primarias.

El cristinista Roberto Feletti reemplazó a Paula Español y endureció advertencias a los empresarios, aún cuando señaló en declaraciones a la prensa que prefiere el diálogo. Ya advirtió que "se aplicará la ley de abastecimiento" -que incluye multas y clausuras- en caso de que no se aplique su orden.

Por su parte, el sector empresarial mantuvo encuentros internos para analizar qué postura tomar ante la disposición de la administración de Alberto Fernández.

Tras cinco meses en baja, la inflación cobró impulso en septiembre y registró un aumento del 3,5%, con lo que la medición anualizada trepó al 52,5% en medio de la preocupación oficial.

Entre enero y septiembre, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un crecimiento del 37%, superando así el 36,1% registrado a lo largo de todo 2020.

Ante ese escenario, anunció a empresarios del sector de consumo masivo su decisión de congelar precios de 1.245 artículos de la canasta básica. El planteo fue realizado durante una reunión con los principales representantes del segmento alimentos y limpieza a tan solo unas horas de haber asumido a su cargo.

Pulseada

En las próximas horas los empresarios apuntarán a presentar una nueva lista, que excluya algunos de los productos pretendidos por el Gobierno. En el sector de la industria de la alimentación, alegan que están trabajando "baja la línea" de la rentabilidad y apelan a una vieja receta de marketing que "redistribuye" ingresos entre sus etiquetas.

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, los alimentos que más aumentaron durante septiembre fueron el zapallo anco, con el 30%; el tomate redondo, 20,7%; y la banana, 13,4%. Se trata de productos estacionales, poco susceptibles de retrotraer a no ser a pérdida de los productores.

También tuvieron incrementos importantes el café molido, 10,8%; la cerveza en botella y el salchichón, en ambos casos 8,9%; la salchicha tipo viena, 8,3%; dulce de leche, 8,2%; y la leche fresca en sachet, 8,1%. Las fábricas buscarían por allí satisfacer la urgencia del gobierno, congelando algunos precios a costa de otros.

Feletti aseguró en reiteradas oportunidades que apunta a evitar que los aumentos salariales se erosionen con un incremento en los precios de la canasta básica.

"Por ahora hay resistencias en los productores. Estamos negociando. Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección se pueda cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria", subrayó en declaraciones radiales.