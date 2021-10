Fernando Alonso homenajeará con su casco a la localidad de La Palma

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) lucirá durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos un casco especial en homenaje a la isla canaria de La Palma, que lleva cuatro semanas afectada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Os cuento más cosas este jueves….



I tell you more about this on thursday….#LaPalma #VolcanoLaPalma



🤍💙💛 pic.twitter.com/Hx8aMupNkT