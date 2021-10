El fuerte relato de la mamá del niño al que le metieron un alacrán dentro de la remera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras ser internado en el Hospital Pediátrico de la capital provincial, el menor de edad ya fue dado de alta. La madre radicará la correspondiente denuncia y pidió: “Que se trate el tema en las escuelas".

Luego de la conmoción por el caso del chico al que supuestamente le colocaron un alacrán vivo dentro de su ropa mientras se encontraba en un colegio de la ciudad de Córdoba. El insecto lo picó y obligó a que el menor de edad fuera hospitalizado.

Respecto al incidente, la madre del niño víctima del supuesto caso de bullying habló en un medio local que iba a hacer la denuncia, mientras se dirigía este lunes a la comisaría con el informe médico del hospital y testimonios.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el pasado viernes aproximadamente a las 16:30 horas y fue internado en terapia intermedia en el Hospital Pediátrico, donde ya fue dado de alta.

La mujer manifestó: "que se trate el tema del bullying en las escuelas" porque "no es la primera vez que pasa", y agregó: "Un compañerito le puso un objeto en la espalda y ahí sintió la picadura. Él no pudo reaccionar, se quedó paralizado y a los minutos empezó a vomitar y descomponerse".

Según lo detallado por la madre, el violento episodio se habría desatado porque su hijo "no habría cuidado bien los juguetes". Además expresó: "El compañerito lo agarró de la panza y le dijo 'quedate quieto gordito', le abrió la remera y le puso el objeto atrás y ahí fue que sintió inmediatamente la picadura".

Respecto a la acusación de la denuncia, indicó que no especificará nombres: "No voy a mencionar a nadie, sino solo denunciar por todo lo ocurrido, porque no quiero que se repita".

"Recomiendo que por favor inculquemos la lucha contra el bullying en las escuelas porque no es la primera vez que pasa este tipo de cosas. Tratemos que esto sirva de algo", concluyó.