Línea directa y llegan cartas

Veredas rotas y falta de luz

SALVADOR SINGER

"Las veredas en Santa Fe dejan mucho que desear. Lamentablemente, los que tenemos algunos años debemos andar con un cuidado tremendo. A eso se suma la oscuridad que hay y en mi caso particular, en la cuadra en que yo estoy viviendo, hace dos años continuados que estamos llamando al 0800, con más de 60 llamados, a los efectos de que los señores de Arbolado se dignen a podar un ligustro que está entorpeciendo la visual de una luminaria que está en la mitad de la calle. La oscuridad es total. Nos están robando los timbres, los picaportes. En definitiva estamos en tierra de nadie. Lamentablemente. Insisto para que El Litoral publique este mensaje. Gracias por el espacio".

Asombroso e inentendible

UN LECTOR

"Me acabo de enterar de que Gibraltar está participando en las Eliminatorias de la copa del mundo, y que la Fifa aprobó eso hace un par de años. Realmente, no salgo de mi asombro de que a un sitio colonialista de 30.000 habitantes, tierra usurpada por Inglaterra a España, se lo admita como Estado independiente y que España se calle la boca y no diga absolutamente nada. Y me confirma que la Fifa, además de ser un organismo corrupto, también convalida actos coloniales como la existencia del Peñón de Gibraltar. Realmente, asombroso. Este es un dato desconocido, creo, para la mayoría de la población. Los especialistas en Deportes del diario podrían hacer una nota respecto de esto".

Un daño irreparable

ALFREDO SALOMÓN

"En el año 1947 teníamos 46.815 km de vías. Éramos los ferrocarriles más grandes que había en toda Latinoamérica. Cuando vino el presidente justicialista Carlos Menem, se mandó la gran macana de cerrar los talleres ferroviarios y achicar, y de casi 47.000 km de vías nos quedamos con 10.000. Mientras los países de Europa crecían con los ferrocarriles, al nuestro le tiraban a matar. Ese hombre no sé qué tenía en la cabeza, me refiero a Menem. Pero hizo un ¡¡daño tremendo!! al país. ¡¡Terrible!! Y ahora tenemos las consecuencias, porque de los talleres ferroviarios, 140.000 operarios y personal de todas las jerarquías se fueron del ferrocarril. Y en poblaciones ferroviarias se produjo una gran desocupación. Han hecho un desastre. Yo he estado en Europa y he viajado en trenes y es un espectáculo, maravilloso. Acá todo es al revés. En lugar de mirar para adelante, miran para atrás. Esa es su lógica".

Cansado de los pozos

UN TAXISTA HARTO

"Yo, como laburante que recorre las calles día a día, veo que los pozos están cada vez peor y nos destrozan los autos. Hay algunos baches que están desde hace años. Por ejemplo, hay uno, desde hace un año, en Suipacha al 3700, parque Garay, enfrente del Predio Municipal, donde se hace el trámite para los carnés de conducir. Como señalé: hace un año ya que está ese gran pozo".

LLEGAN CARTAS

Una poesía para mamá

TERESITA DEL NIÑO JESÚS

"En este mes de la madre, quiero compartir este poema: Madre querida, sos el sol de vida. Tus encantos, tus besos y tu ternura siempre me acompañaron en todas las etapas de la vida. Sos la luz que hoy ilumina mi camino. Feliz día mamá y a todas las madres del mundo. En esta época que la tecnología avanza, no hay nada mejor que un abrazo, una ternura, una sonrisa de nuestra madre. Soy una docente jubilada, que se crió sin tecnología, pero con muchos abrazos y cariño de sus dos padres, que son lo mejor que hay. Saludos al gordito Miranda, mi amigo de la infancia".