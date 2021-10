https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pasaron 76 años desde aquella plaza peronista. No hay quien analice el peronismo y oferte una salida. No hay quien se siente sobre este volcán y planifique. El 40% ya no tiene nada que perder pues ha perdido todo. Crédito: Archivo General de la Nación

Mirada desde el sur Perón / Perón, que viejo sos…

El 17 de octubre del 2021 se cumplieron 76 años del primer "ágora peronista", aquella plaza… y aquella noche.

El próximo febrero del 2022 se cumplirán 76 años de las primeras elecciones en las que ese Movimiento, con boleta electoral prestada, accedió al poder político, a la presidencia de la Nación con quien fue su creador: Perón. Tal vez la única consigna que no se alteró: se llega al poder por el voto popular.

Fue un Frente, una alianza, una suma de ideologías de época reunidas a un fin: el poder político. Reformuló al socialismo, al marxismo, a la Doctrina Social de la Iglesia, al "laborismo", quitándoles carnadura popular definitivamente. Cómo se consigue y se mantiene el voto popular ha sido -es- el karma peronista.

LA BANDA Y EL BASTÓN

Si fijamos un punto caprichoso de encuentro en el 2011 estaremos a una década de aquel almanaque y es posible afirmar, con números que nadie puede ocultar, que el eje del peronismo, sus restos y sus derivaciones, confluyen en esta década -caprichosa- en Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, la muchacha del arrabal platense. Causa escozor a muchos advertir aquel y este sube y baja en la montaña rusa donde estamos. No es posible negar a CFK; a Perón menos, obvio. Saldo: lo que había y lo que hay.

COMPARADO A QUÉ…

Cuando en la década del '80, con Miguel Roig, escribimos un libro ("Perón y su tiempo") advertimos los detalles del mundo fuera y el mundo dentro del peronismo. No eran especulares, sostenían diferencias difíciles de explicar. Con Perón se fraguó un Gardel y Lepera auténtico ("el mundo seguía andando")

Fue un libro adelantado, nadie escribía sobre Perón. No fue un éxito editorial. Pensamos re editarlo. Será tarde pero, a la vez, un gustazo.

De aquel lado del espejo Octubre de 1917, la República de Weimar, El General Franco, De Gaulle, la Larga Marcha, Neruda, Getulio, Fidel, "la cadenita": de Stroessner a Ibáñez del Campo, Rafael Leónidas Trujillo, Rojas Pinilla, Fulgencio Batista y los inatajables: Sartre/Camus, Churchill, Corea, Breton Woods, Chaplin (siguen las firmas)… estaba claro que el libro aquel, "Perón y su Tiempo", dejaba fuera el mundo o que, más claro, mirar el mapa desde el peronismo deja fuera al mundo.

EL ENEMIGO NOS SALVABA

Jorge Abelardo Ramos había leído a Marx y Bakunin, Trotsky, Lenin, Gurdjieff, Sun Tzú, Confucio, los griegos… cuando le acercaba escritos a Perón y Laclau, aquel discípulo que escuchaba al "colorado", estaba obligado a leer.

Es Sun Tzú quien sostiene que eligiendo al enemigo se gana la batalla. Es Carl Schmitt el que sostiene que la política es "amigo-enemigo" y es Laclau el que le explica al matrimonio K que teniendo un enemigo se tiene, retiene y se entiende "el poder". Variantes de "por cada uno de los nuestros que caiga caerán cinco de ellos". Cuando dice "vuelvo descarnado" y aclara que "lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", se refiere a un armisticio, es un general, entiende de esas cosas. Entendía. No era consenso. El peronismo no tiene Moncloa. Es hagan caso, es por aquí. Ayer y hoy.

LA GESTA SIN OLVIDO Y CON RENCOR

Más allá de su biografía y el recorrido de sus domicilios hay dos hechos que deben entenderse como únicos. La plaza, ése ágora nocturnal del 17 de octubre de 1945 y el exilio, compuesto por 18 años de lejanía, censura, prohibiciones, encierros, cárceles, muertes, venganzas. Fueron 18 años de prohibición.

El retorno, en la década del '70, abre el circuito para que personalidades como Ceferino Reato, periodista, entiendan que los argentinos no nos fuimos (Reato sostiene: "El '70 , la década que siempre vuelve") que todavía vivimos en el '70. Una asonada popular y 18 años de prohibición para venir a morir.

Reato, estimado colega, se aprovecha del duelo inacabado. Perón no ha muerto y no hay modo de quitarlo de la memoria… parece que no hay modo de quitarlo del presente y tal el eje de nuestra cinta de Moebius. Ese duelo inconcluso y nuestra ineptitud intelectual nos retiene. Explicar el pasado es re escribirlo. Penélopes tan estoicas como mentirosas.

SOMOS LA RANA Y EL ALACRÁN

El peronismo es Rucci, dirigente gremial peronista que no se enriqueció… asesinado por guerrilleros urbanos peronistas en esa década. Reato es periodista, merecería ser historiador o cirujano. Destripa la quietud de una Argentina inmovilizada.

En estos días se cita a Juan Carlos Torre y su modo cruel, real, realmente cruel de advertir sobre quienes están sentados alrededor de la mesa del poder. Ni Marx, ni Hayek, ni Keynes, ni Piketty o, por caso, sus personeros. El sociólogo elige a los fuera de toda ley y todo inventario. Los sin nada. Son ellos los que interpelan al Estado de la Justicia Social ausente. No es posible una respuesta. El peronismo no acepta la pregunta. Sería/es su agonía, su muerte.

Torre omite el disparador que quitó la sábana del siglo XXI. La Peste. No tiene porqué mencionarlo, él sostiene que aquello que existía, aquello que se daba por sabido sobre quienes discutían la economía, sus divisiones y dividendos, no son los mismos y acierta.

DESNUDOS Y SIN EL BOMBO

No hay quien analice el peronismo y oferte una salida. No hay quien entienda este cruce al Siglo XXI. En rigor no hay quien se siente sobre este volcán y planifique. El volcán no es argentino o, más claro, no es solamente argentino, pero aquí está en erupción. El 40% ya no tiene nada que perder pues ha perdido todo. Hasta el Salario Básico Universal es utópico en Argentina.

Aquello que sostenía al peronismo: una justicia distributiva, una recategorización del trabajo y el reparto de la torta económica… (y quien tenía a cargo tal distribución), es un sonoro agujero en las calles. El peronismo es aquella inquietud por la Justicia Social y esta quietud por los fuera del sistema productivo y parte inatajable del sistema social. Pasividad. Incompatibilidad. El río callejero suena y suena.

El 40% del país pide pan, no le dan y vuelve por más… Se lo piden al Estado. Es imposible escaparse al análisis de la foto. La imagen dice que el 40% está en las calles, no trabaja ni trabajará, no sabe dónde, cuándo y cómo, pero exige comer.

CONTRADICCIONES Y UNIFORMES

Estamos en un punto que los obreros organizados están más cerca de un "hombre de la ley" que reprima excesos que de los sin casa, sin trabajo, sin comida, sin futuro en una sociedad con estas circunstancias.

Si los obreros organizados gremialmente están más cerca de los policías que de los peticionantes, algo sucedió. La Peste desnudó, aceleró las contradicciones (ejem) Es este siglo. No quieren que se metan en sus sanatorios, sus obras sociales, sus jubilaciones, sus horas extras, sus vacaciones pagas, su legislación del trabajo. Algo sucedió. El Capitalismo también es esto. Vamos, que lo vemos en el día a día que nos advierte: mismo barco, mismo almanaque.

CFK, PERÓN… FINALMENTE GARDEL

De aquel JDP a esta CFK subimos y bajamos y ya se dijo: montaña rusa. No hay consenso. Hay una pregunta. CFK es el 25 y bueno pues ¿quien detenta el 75% restante?… ¿en cuántas partes porcentuales?… ¿cuáles nombres ?… actores de reparto de una tragedia y una certeza: el peronismo no tiene Moncloa.

Líder, se necesita. Hoy es CFK la que, si ofertara el consenso, tendría aceptar el tango: "…mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño, al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar". Canta Gardel. Lloramos todos. Ni siquiera está el armisticio.

