Juan Ignacio Chela fue operado por un aneurisma cerebral

Al extenista, y actual entrenador del “Peque” Schwartzman, lo intervinieron el jueves pasado y este lunes dio la noticia a través de su cuenta personal de Twitter.

El extenista Juan Ignacio Chela fue operado el pasado jueves de un aneurisma cerebral no roto y se recupera en su casa, reveló hoy en su cuenta de la red social Twitter.

"Hola a todos. Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa", compartió a sus más de medio millón de seguidores.

Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa. — Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) October 18, 2021

"Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto", concluyó Chela, actual entrenador de Diego Schwartzman.

El "Flaco", de 42 años, integrante de la llamada Legión Argentina, jugó profesionalmente entre 1998 y 2012, ganó seis títulos a lo largo de su carrera -todos sobre polvo de ladrillo- y alcanzó el puesto 15 del ranking ATP.