¿Se va del PSG?

Mauro Icardi amenazó con dejar el fútbol si Wanda Nara no vuelve con él

En medio del escándalo y separación por infidelidad, el delantero del Paris Saint-Germain le habría dicho a la madre de sus hijas que dejaría su carrera si no vuelven a estar juntos.

Las redes sociales están al rojo vivo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. La empresaria y representante del delantero del PSG se habría enterado de una infidelidad de su marido y tomó un vuelo a Italia junto a sus dos hijas menores. Mientras que sus tres varones se quedaron en París con Maxi López, su padre y expareja de Nara. Yanina Latorre contó en LAM que Wanda “hoy a la mañana volvió a su casa de Milán donde estaban las nenas y le pidió el divorcio. Él está muy deprimido, se la pasa llorando, y ella está que se la llevan los demonios. Ella hoy se considera soltera. Está enojadísima con la China, aunque lo peor es con él”. Además, reveló que este domingo, Mauro faltó al entrenamiento del PSG y viajó a Italia con la ilusión de recuperar su matrimonio. La panelista reveló que el delantero rosarino habría llegado a la ciudad italiana llorando y amenazando con dejar su carrera futbolística si la modelo no regresaba con él y recomponen su relación. Icardi sigue sin presentarse a entrenar con el plantel del PSG y hasta el momento nadie del club se ha pronunciado ante sus ausencias.

