Cáncer de Mama: en Argentina se diagnostican cerca de 20 mil tumores por año

Al conmemorarse este martes 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, Sur24 realizó una entrevista con al médica tocoginecóloga Lorena Pereyra. La profesional, oriunda de Firmat, otorga información clara y precisa sobre esta enfermedad para conocer más sobre ella y poder prevenirla.

Por Jorge Pavia

Cada año por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. Desde Sur24 realizamos una entrevista a Lorena Pereyra, médica Tocoginecologa (Mat 20561 REG ESP 50/416) para conocer en profundidad la enfermedad, los riesgos y como prevenirla. Toda la información en esta entrevista.

¿Por qué “octubre es rosa”?

Para tomar conciencia y compromiso por esta enfermedad. El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres.

En Argentina se diagnostican cerca de 20 mil tumores por año. Además, es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, provocando 5400 muertes por año.

Es necesario tomar conciencia de que la detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación.

¿Qué es el cáncer de mama?

Es una enfermedad que se origina cuando una célula mamaria cambia y se transforma en otra distinta, que ya no responde a los estímulos normales, comenzando a crecer y reproducirse de manera desorganizada y descontrolada. Éstas células forman un pequeño tumor que irá creciendo de manera paulatina y, si no es detenido a tiempo, puede invadir los tejidos vecinos, los ganglios linfáticos regionales y también otros órganos del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama?

En sus estadios iniciales, suele ser silencioso, es decir, no dar síntomas. Conforme va creciendo, puede manifestarse como un bulto o nódulo en la mama, la piel enrojecida o hinchada, como una retracción, derrame por el pezón, picazón, o a través de un bulto en la axila.

¿Hay distintos tipos de cáncer de mama?

Existen diferentes tumores según las células que lo formen. Además, un mismo tipo de tumor se categoriza de diferentes formas según el tamaño al diagnóstico.

¿El cáncer se da sólo en mujeres mayores de 50 años?

El cáncer de mama puede manifestarse a cualquier edad pero aumenta su frecuencia después de los 50 años y aún más después de los 80 años.

En el caso de los hombres, si bien la enfermedad no es tan frecuente, puede ocurrir. El 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres.

¿El cáncer de mama tiene cura?

Si, de hecho, como dijimos la detección temprana aumenta las posibilidades de cura. Por este motivo, se recomiendan anualmente el examen clínico y la mamografía.

¿Qué es el Examen clínico?

El examen clínico de las mamas es un “chequeo”, realizado por un médico que observa y palpa las mamas de la paciente en busca de nódulos u otras alteraciones. Todas las mujeres deben realizarse este tipo de examen a partir de los 20 años.

¿Qué es la mamografia?

Es un estudio parecido a una radiografía, pero utiliza mucha menos radiación. También se conoce como Senografia, se realiza comprimiendo ambas mamas y permite diagnosticar tumores pequeños, antes de ser palpables.

Se recomienda comenzar a los 40 años y realizarla todos los años.

¿Genera dolor el estudio?

La mamografía es bien tolerada por la mayoría de las mujeres, en algunos casos puede dar una incomodidad transitoria propia de la comprensión de la mama. En estos casos se recomienda realizar el estudio después de la menstruación cuando las mamas están menos tensas.

¿Qué son los factores de riesgo?

Son situaciones que aumentan el riesgo de enfermar. En el caso del cáncer de mama:

Ser mujer mayor de 50 años.

Tener antecedentes personales de cáncer de mama.

Tener antecedentes familiares de cáncer de mama.

Haber recibido tratamiento previo con radioterapia dirigida al tórax.

La primera menstruación a edad temprana.

Edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos.

El sobrepeso, el sedentarismo, y consumo excesivo de alcohol.

El cáncer de mama hereditario representa sólo alrededor del 5-10% de todos los casos de este tipo de cáncer.

¿Cuál es el mensaje final?

No temer a la enfermedad, actualmente disponemos de herramientas tanto para diagnóstico como para tratamiento que permiten curar la enfermedad. Lo más importante es el tiempo, frecuentemente llegan al consultorio mujeres que por miedo no consultan temprano. No olvidemos que cuanto antes se haga el diagnóstico más probable es la cura.