Qué dijo Rodrigo de Paul sobre los rumores que lo vinculan con la China Suárez

Martes 19.10.2021 - Última actualización - 13:31

13:28

En medio de la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi por una supuesta infidelidad con Suárez, el jugador de Atlético de Madrid negó todo vínculo con la actriz.

Los rumores sobre la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi llenan los portales de noticias de distintas partes del mundo. Luego de que la empresaria disparara en una foto de Instagram la famosa frase: "Otra familia más que te cargaste por zorra", arrancaron las suposiciones sobre qué estaba ocurriendo. Una de las teorías es que el jugador del PSG habría tenido un romance con Eugenia Suárez lo que desencadenó en otra versión que involucra a Rodrigo de Paul.

Rápidamente aparecieron las publicaciones en redes sociales que aseguraban que la actriz habría tenido conversaciones con el centrocampista, pero el campeón de América salió a desmentirlo. "Se volvieron locos, no la vi en mi vida”, contó y se desvinculó por completo de todo tipo de relación con la China Suárez.

No sólo eso sino que además argumentó cómo estos rumores estaban afectando su vida personal ya que él se encuentra en pareja desde hace más de 11 años con Camila Homs con quien construyó una familia. "Juro por Francesca -su hija- que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, relató en una entrevista con el periodista Flavio Azzaro.

La hipótesis de que la China Suárez y de Paul estarían comenzando una relación surgió en el programa Los ángeles de la mañana, donde Yanina Latorre deslizó que estarían teniendo un affaire. Aun así, él desmintió todo y apuntó a que se deje de hablar del tema ya que estaría afectando a su compañera.