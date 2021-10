https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para los partidos que albergará el estadio Centenario, cada equipo participante contará con una tribuna cabecera, mientras que las restantes se repartirán entre hinchas uruguayos y neutrales.

A partir de 100 dólares Precio y día de venta confirmado para las entradas de las finales de Libertadores y Sudamericana

Las copas Libertadores y Sudamericana están cerca de llegar a su definición y Conmebol brindó información de suma importancia para los hinchas de los equipos que siguen en juego. Bragantino y Paranaense, ambos equipos de Brasil, se enfrentarán por la Sudamericana. Mientras que Paranaense y Palmeiras, también del mismo país, buscarán alzar la Libertadores.

Cabe recordar que cada equipo contará con una cabecera en los respectivos partidos y por eso Bragantino y Flamengo irán a la Colombes, mientras que Paranaense y Palmeiras lo harán a la Ámsterdam. En ambos partidos, la Olímpica será para público general, principalmente uruguayo, mientras que la América para autoridades e ingresos protocolares, más allá de que igual se podrán adquirir boletos.

El primer detalle al que hace referencia a Conmebol es que para público general (Olímpica y América) las entradas se pondrán a la venta a partir del 25 de octubre para la Copa Sudamericana y a partir del 27 de octubre para la Copa Libertadores.

Los precios, para la Copa Sudamericana, serán de US$ 400 (dólares) para aquellos que deseen asistir a la Tribuna América, mientras que los que lo hagan a la Tribuna Olímpica deberán abonar US$ 200. A su vez, también estará habilitada la platea Olímpica con un costo de US$ 150.





Por su parte, para la Copa Libertadores, la Tribuna América tendrá un costo de US$ 650, mientras que la Olímpica de US$ 500. A la platea Olímpica se podrá ingresar con boletos que tendrán un costo de US$ 300.