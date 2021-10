Tras el escándalo, la China Suárez le puso un "bozal legal" a los programas de espectáculos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el programa conducido por el periodista Ángel de Brito contaron que tienen las imágenes de la actriz descubiertas por Wanda Nara. Además leyeron la desopilante notificación que recibieron.

Mientras protagoniza memes en las redes y es blanco de comentarios y duras críticas, Eugenia "China" Suárez rompió el silencio, a través de su escribana. Es que con el afán de que los programas Los ángeles de la mañana e Intrusos dejen de brindar información del escándalo que protagoniza como tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz confirmó lo precisado en dichos envíos.

Este martes Ángel de Brito leyó al aire de LAM la notificación que recibió por parte de la escribana de la actriz, y no pudo evitar la risa y comentarios irónicos al citar los términos utilizados en la misiva, dado que los mismos dan cuenta que los consignado en su ciclo tiene correlato con la realidad.

"¿Tenés miedo que mostremos las fotitos desnuda?", disparo Yanina Latorre, en alusión a las imágenes que la joven le habría mandado a Icardi y que llegaron a manos de ella y de sus compañeros. De hecho, minutos antes, De Brito le mostró una foto que tenía en su celular a las angelitas. La misma es de una mujer desnuda con los tatuajes que luce en su cuerpo la China. Sus compañeras confirmaron que la postal es la ex Casi Ángeles y el conductor remató: "Le hace falta un poco de bicicleta, para endurecer".

"'He recibido una serie de instrucciones en nombre de ella para llevar adelante una serie de acciones extrajudiciales y judiciales. Me requiere que me constituya en el lugar donde se graban, editan, producen o difundan los programas Los ángeles de la mañana e Intrusos y -miren qué burrada eso, señora vuelva al colegio con la China Suárez. Es 'e'- intime y notifique a los periodistas que llevan adelante esos programas, a sus productores y autoridades de los canales de tevé, y les imponga lo siguiente (solo a Intrusos y a nosotros)", aclaró De Brito al leer el escrito.

Luego que las angelitas advirtieran que hasta los noticieros están hablando del escándalo, el periodista acotó: "Inexpertos". "Andá buscando otro abogado", le aconsejó a la China, antes de continuar leyendo el texto y precisar el pedido de la actriz.

"Dice que no hablemos más de ella, básicamente. 'Abstenerse de difundir o comentar cualquier correspondencia de carácter privado que la involucren. Que se abstengan de inmiscuirse en su intimidad o afectar su dignidad o de reproducir comentarios hechos de esta persona dado que se trata de correspondencia epistolar", citó De Brito mientras, a las carcajadas, Latorre decía: "La dignidad se la afecta sola. ¿Epistolar? Justo, la pistola".





Acto seguido, De Brito retomó la lectura del documento y subrayó que el intercambio "epistolar" que la China incluyó en el bozal legal abarca "aplicaciones, Whatsapp y Telegram", el medio por el que ella mantenía contacto con Icardi.

"Escuchá esto", sentenció De Brito haciéndose una panzada con lo que estaba leyendo. "'Registros de llamadas de cualquier tipo o mensajes privados enviados a través de redes sociales en Twitter, Instagram o similar- o sea, le escribió por todos lados- en los que ella haya participado o en los que se refieran a ella en términos injuriantes o despectivos y lesivos de su honor y dignidad. En caso de no darse satisfacción a estos requerimientos, nos hace saber que se promoverán las acciones judiciales correspondientes'", señaló De Brito reproduciendo las palabras del texto, que mencionan todos los ámbitos en los cuales Wanda encontró evidencias del contacto de la China con Icardi.

"Hoy estuvimos dos horas sin mencionarla y nos fue bárbaro igual", dijo ácido De Brito que nuevamente este martes cosechó picos de más de 8 puntos de rating. "Nosotros las fotos no las podemos mostrar, pero otros si", remató el conductor antes de despedirse de su audiencia.