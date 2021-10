https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Recusará al juez

Macri no se presentará a la indagatoria por espionaje a las víctimas del ARA San Juan

El ex presidente arribó este martes a la Argentina. Su abogado, Pablo Lanusse, se presentó en el Juzgado de Dolores para acceder a las partes reservadas del expediente.

Crédito: Archivo

El ex presidente Mauricio Macri regresó en las últimas horas al país y resolvió que este miércoles no se presentará a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores. El ex jefe de Estado está investigado en una causa que se abrió por supuesto espionaje ilegal contra familiares de los fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017. Macri arribó este martes a la Argentina, un día antes de la fecha de la indagatoria que convocó el juez federal Martín Bava. Su abogado, Pablo Lanusse, se presentó en el Juzgado de Dolores para acceder a las partes reservadas del expediente. Luego, se definió que Macri no se presentará este miércoles a declarar. Noticia en desarrollo

