Denunciaron a la esposa de Berni por aterrizar sin permiso un helicóptero en una canchita de fútbol infantil

Ocurrió en Ensenada, donde la senadora provincial por Buenos Aires y candidata a diputada nacional bajó con un aparato de la Policía en un espacio en el que no habían avisado ni tenían el consentimiento.

La senadora provincial y candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue denunciada ante la Justicia por aterrizar sin permiso con un helicóptero policial en una cancha de fútbol infantil.

La denuncia fue realizada por Paula Rodríguez Monteiro, tras el aterrizaje de Propato en la cancha de fútbol infantil del club Canal Oeste, de Ensenada.

La mujer, que se presentó ante la Fiscalía 6 y en la Comisaría 1 de Ensenada, también denunció que un custodio de la senadora provincial la agredió cuando intentó impedir el aterrizaje.

"Ayer se manejaron con impunidad. Hoy mi denuncia no llegó a la Fiscalía. No me da miedo. No voy a permitir que me patoteen", se quejó Rodríguez Monteiro, presidenta del club, que relató que esa cancha se utiliza para la recreación de unos cien chicos.

Además, relató que el tesorero del club, Juan Silva, le informó de la situación, luego de que un automóvil Toyota ingresara sin permiso a la cancha y les informara que allí iba a descender el helicóptero en que se trasladaba Propato.

"Juan me avisa que había un Totoya adentro del club. Una persona que conducía el auto le informaba que iba a bajar un helicóptero. Yo me estaba preparando para ir a dar clase a la escuela y me fui para ahí. La cancha principal es intocable para el club", afirmó la mujer.

"Si ellos nos dicen tiene que bajar un helicóptero quizá podríamos ver donde. Pero no, solo me informaron que bajaba. Lo cierto es que llegué a la cancha y el hombre este me muestra un GPS y me dice: acá va a bajar el helicóptero. Llamé a la municipalidad y me dijeron: ´Es imposible’. Pero el hombre seguía ahí. Yo pregunté quien abrió la puerta. Fue él", relató la denunciante.

Y agregó: "Unos diez minutos después llegó el helicóptero, aterriza. Baja solamente una mujer -relató Paula en referencia a la senadora provincial del Frente de Todos Agustina Propato-. Yo me bajo del auto y le comencé a pedir explicaciones. Quería saber quién era. No sabía si era un narcotraficante, o alguien que venía a poner una bomba al Astillero. Si pone una bomba en astilleros aterrizó en canal oeste yo tengo que dar explicaciones", contó Rodríguez Monteiro.

La presidenta del club sostuvo: "Se manejaron con impunidad. Fui a la Comisaria de la Mujer, no me tomaron la denuncia. Fui a la comisaria de Ensenada. Ahí me la tomaron, pero no me la firmó nadie. Hoy fui a la fiscalía 6 de La Plata: pregunte si había llegado y dejé mis documentos. Me dicen que no llegó la denuncia. Por ahí llega mañana...".

Además, explicó que luego del episodio se le "acercó gente que se presentó como seguridad de Berni" y le "pidió disculpas".

"Y explicó que la comisaria de Ensenada debió avisarme. Pero tampoco sabían en la municipalidad", aseguró.

