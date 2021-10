https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.10.2021 - Última actualización - 11:45

11:44

Con tan sólo 15 años, saltó a la cancha de Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976. Iniciando con un pintoresco relato sobre un caño en su primer partido, daría el primer paso a la carrera deportiva que todos conocen.

Para la historia Se cumplen 45 años del debut de Diego Maradona Con tan sólo 15 años, saltó a la cancha de Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976. Iniciando con un pintoresco relato sobre un caño en su primer partido, daría el primer paso a la carrera deportiva que todos conocen. Con tan sólo 15 años, saltó a la cancha de Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976. Iniciando con un pintoresco relato sobre un caño en su primer partido, daría el primer paso a la carrera deportiva que todos conocen.

Diego Armando Maradona jugó su primer partido como futbolista profesional el 20 de octubre de 1976 con la camiseta de Argentinos Juniors en un duelo por el ya extinguido torneo Nacional, donde caería ante Talleres de Córdoba por 1 a 0.

45 años después, y ya con Maradona convertido en una leyenda tras su fallecimiento en 2020, el relato de la primera vez en el rectángulo de juego sigue recordándose por culpa de una anécdota que posee dos versiones.

Con tan sólo 15 años, a solo 10 días de cumplir los 16, el Pelusa de Villa Fiorito saltaba a la cancha y comenzaba a escribir las páginas de una historia de película.

Foto: Gentileza

En dicho partido, Luis Ludueña de la “T” abrió la cuenta a los 33 minutos del primer tiempo en La Paternal. Ya iniciado el segundo tiempo, el entrenador de Argentinos, Carlos Montes, mandó a Diego a la cancha para intentar cambiar la historia, aunque todo terminó en victoria para los cordobeses.

"Vaya, pibe. Juegue como usted sabe y, si puede, tire un caño", dicen que le dijo Montes al joven Maradona, quien rápidamente cumplió y le tiró un caño a Juan Domingo Cabrera, y durante muchos años estuvo instalado que el 10, quien ese día usó la camiseta número 16, lo hizo en la primera pelota que tocó.

Tiempo después, el campeón del mundo se encargó de desmentir. "No fue la primera. La primera me acuerdo que hice un pique y no llegué", recordó Maradona en diálogo con El Gráfico en 2001, y luego explicó que Cabrera era el que lo presionaba siempre: "A la tercera se comió el caño. Cuando me dieron la pelota y le hice así, pac, tac, caño".

A Cabrera no le gustó nada y rápidamente, según el relato del propio Diego, le lanzó "pendejo de mierda, maleducado". Maradona contó que le respondió "al fútbol se juega como interpreto jugar al fútbol yo, no como jugás vos, vos pegás patadas, no pateás un tiro al arco, no tenés Selección".

En Argentinos Juniors jugó 166, marcando 116 y brindando 65 a lo largo de cinco temporadas en la primera división del fútbol argentino. Después de Nápoli, fue el club donde más encuentros disputó y donde más goles hizo, por encima de la institución italiana.