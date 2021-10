https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.10.2021 - Última actualización - 13:47

13:34

El exjugador y figura de San Lorenzo rompió el silencio y habló sobre la polémica salida de los paraguayos, tras los problemas económicos del club.

El ídolo del Ciclón Pipi Romagnoli disparó contra los hermanos Romero: "Nunca los quise" El exjugador y figura de San Lorenzo rompió el silencio y habló sobre la polémica salida de los paraguayos, tras los problemas económicos del club. El exjugador y figura de San Lorenzo rompió el silencio y habló sobre la polémica salida de los paraguayos, tras los problemas económicos del club.

Los hermanos Romero rescindieron sus contratos con San Lorenzo en el medio del Torneo Liga Profesional 2021 ya que el club no les podía pagar lo que tenían en el vínculo arreglado. Uno de los entrenadores que tuvieron los paraguayos fue Leandro Romagnoli, un histórico del club.

"En el club se vivieron muchas situaciones con los Romero, la convivencia se hacía difícil en el día a día. Por ahí la gente se queda con que hacían un poco la diferencia en el campo", dijo el 'Pipi' en Fútbol Continental AM 590.

Además, añadió: "No fue el plantel quien tomó la decisión de echar a los Romero. Yo nunca tuve los privilegios que tuvieron ellos, porque nunca los quise. Si un técnico me sacaba, me enojaba porque siempre quería jugar. Pero siempre fui de perfil bajo. Para la promoción, yo venía de ser figura con San Martin de San Juan en la última fecha y (Ricardo Caruso Lombardi, el DT) me dijo que iba a jugar otro".

Foto: Gentileza

Por otra parte, Romagnoli analizó la actualidad del Ciclón con Montero como DT. "Paolo está buscando lo mejor para el club y ojalá que pueda encontrar el rumbo. Es difícil trabajar cuando se dice que te tenés que ir. El equipo que no puede ganar, se pone nervioso. En estos últimos partidos no se vio mucho de San Lorenzo, no veo una idea futbolística, pero es difícil tener calma. Cuando los resultados no se dan, es más fácil cambiar un técnico que 25 jugadores. Los resultados mandan y mucho, y a veces se pide la cabeza del entrenador", expresó.

"Me duele el momento de San Lorenzo. Me preguntan qué pasa con el club y no sé qué decirles. En mi caso estuve y económicamente se veía que el club no estaba bien, y eso marca cómo está el equipo. Desde afuera se sufre mucho cuando el equipo no le encuentra la vuelta. Uno quiere que Paolo Montero empiece a ganar, pero no es fácil salir. Noto triste y preocupada a la gente en la calle o en las redes sociales", completó el ídolo de San Lorenzo.

Por último, sobre la chance de volver a ser el DT, Romagnoli cerró: "Todo hay que hablarlo con los dirigentes, pero se verá. Siempre me siento a hablar con la gente de San Lorenzo. Hay que ver qué quieren ellos. Por ahí buscan un DT de jerarquía, se verá. Yo nací acá y ojalá que en algún momento se pueda dar".