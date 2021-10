Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.10.2021

Averiado y hundido

TAXISTAS "ACORRALADOS"

"Hay un corralito en medio de la calle en Gobernador Freyre y Lavaisse, de la Municipalidad. Hay un tremendo hundimiento de asfalto. Hace muchísimo que pusieron ese corralito. Hasta le crecieron yuyos y se los sacaron. Ahora ese asfalto está cada vez más hundido, haciéndose terribles grietas a los costados. Es una vergüenza".

Felicitaciones a los ciudadanos

RICARDO

"El intendente de Carcarañá, Santa Fe, convocó a Gómez Centurión y al pueblo a un acto por los caídos en Malvinas. A mitad del acto, decidió homenajear a las Madres de Plaza de Mayo. Quedó solo. ¡Felicitaciones a los pobladores de Carcarañá!".

Arrogancia y soberbia

UN PERONISTA

"¡Qué pena dan algunos funcionarios! Escondidos en sus despachos, sin atender al público y sin recibir, ni siquiera saludar, a sus empleados. Sobre todo, cuando están por un partido que se dice ser justicialista. Tengo muchos años en la administración pública provincial, nunca vi lo que se ve en esta gestión de gobierno. Funcionarios políticos que no dan la cara; que llegan, se meten en sus despachos y no salen ni al baño, por temor, seguramente a cruzarse con algún empleado. Funcionarios que no interactúan con los empleados de planta. ¿Eso es lo que habrían querido Evita y Perón? No creo que el gobernador de la provincia sepa que sus dependientes hacen esto, y no hablo de funcionarios de baja jerarquía, me refiero a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores provinciales. ¿De dónde los habrán sacado, para ser tan arrogantes, tan soberbios? Estoy seguro de que se han equivocado de partido político...".

Llegan cartas

Una persona y un sabio

CELESTE ESTELA

Durante la primavera, una persona decidió visitar a un sabio.

La persona le dijo: no le encuentro sentido a la vida... Vivo amargado. Nadie me quiere de verdad. Veo a todo el mundo ser feliz y yo nunca lo puedo conseguir. Nadie me tiene en cuenta.

Todos tienen interés solo por algo de mí, y cuando lo logran, se van.

Dios jamás me escuchó, seguramente yo no le importo. En fin, se está terminando un año y creo que comenzaré otro en medio de la mediocridad y soledad.

Ya no sé para qué vivo...

El sabio lo escuchó en silencio y con mucha atención, y cuando hubo terminado de hablar, le dijo: No eres feliz porque quieres torcer el mundo a tu manera.

Tu egoísmo, orgullo, vanidad y soberbia han contaminado tanto tu ser interior, solo vives para criticar y producir en ti tu misma amargura.

Vives exigiendo Amor y el Amor no se exige, el Amor se brinda, se da sin esperar retribución. El Amor no es una transacción comercial.

Vives midiendo con tu vara a los demás. Tus ojos envidian lo que hacen y tienen otros.

Ni Dios se salva de tus críticas.

No eres feliz porque no quieres. No le encuentras sentido a la vida porque no quieres. Has creado tu propia celda mental y una cueva oscura y tenebrosa de aislamiento y dolor en tu interior...

El sabio agregó:

Libera tu mente de todo pensamiento de soledad y frustración.

Comienza a Amar, con el Amor universal de Dios a todas las personas.

Nunca más envidies lo que los demás tienen.

Enciende tu antorcha interior de Paz contigo mismo. Comienza a valorar tu vida porque eres único e irrepetible.

No permitas nunca más un pensamiento negativo.

Despierta y ofrece el Amor que Dios ha depositado en ti a los demás.

Descubrirás que comenzarás a brillar como el sol de la mañana...

Busca a Dios todos los días, Él quiere tener una hermosa relación de Amor contigo. Habla con Él siempre y sentirás su Presencia.

El hombre entonces le dijo: sabio, ¿cómo sabes todas estas cosas que me enseñas?

Y el sabio le contestó: todo esto que yo te dije está en ti mismo... Porque este sabio no está fuera de ti.

Soy la parte espiritual que vive dentro de ti y que nunca has visitado...