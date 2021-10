Junior llega con Caras Extrañas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante de La 25 arribará a Santa Fe y Rosario en el marco de la gira que comenzó como “Junior & Amigos” y se consolida en la nueva formación Caras Extrañas, con la cual lanzará un single adelanto de próximo disco. De su trayectoria y lo que viene le contó el artista a El Litoral.

El viernes Mauricio “Junior” Lescano se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), en el marco de la gira que comenzó como “Junior & Amigos” y se consolida en la nueva formación Caras Extrañas; la misma está por publicar su primera canción, “Ya no”, junto a Patricio Rogelio Santos Fontanet: es la primera de varias, que conformarán el primer álbum del flamante combo.

En el show, también presentará varios de sus clásicos y sus mejores canciones. Al otro día llegará a Rosario, a La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes). Las entradas para el show santafesino están a la venta en la boletería de Tribus , de jueves a domingo desde las 18, y a través de Ticketway; las del sur provincial, en Entradaplay. En ambos casos la capacidad es limitada.

El Litoral se contactó con el artista para conocer más sobre su actualidad.

Reformularse

-¿Cómo salió esta gira de “Junior & Amigos”, y quiénes te acompañan?

-La gira “Junior & Amigos” salió excelente a pesar de los aforos y de todo el tema pandémico que hubo. Hemos llegado a lugares de que a veces no podíamos llegar con la Veinti y bueno, eso se fue transformando en un formato para poder llegar, de esta manera, a estos lugares y poder tocar para gente que a veces no puedo llegar a distintas provincias, así se fue formando Caras Extrañas que es la nueva banda, la cual va a girar por todo el país.

Caras Extrañas está compuesto por gran parte de la Veinti: Heber (Vicente) en batería, Juan (Ildarraz) en armónicas, Rodia (Darío Bruschi) en guitarras acústicas, bueno todo el staff. Se sumó Garfield en bajo, Gastón Picazo en las teclas y Lito Rodríguez en guitarras. Siempre tenemos, en este caso, invitados especiales como Marco que se va a sumar y como Lulú (Luis Lamas) de Don Osvaldo que también va a estar en la gira. También en saxo está Enzo y siempre algún otro invitado va a estar.

-¿Qué canciones están tocando?

Lo bueno de Caras extrañas es que vamos a empezar a tocar temas que muchas veces quedan fuera del repertorio o son otras canciones las que hay q elegir en el repertorio que hay de la Veinti y esto nos da lugar a poder tocar todo el espectro de los temas que a veces no se pueden tocar, con muchísimos temas nuestros, de la Veinti y ya presentando cinco temas de Caras Extrañas.

-¿Cómo transitaste los meses más duros de la cuarentena?

-Los días más duros de la cuarentena la pasé componiendo y tratando de grabar cosas que siempre quedaron para el después, por las giras, por las cosas que había que hacer.

Pasado y presente

-En este tiempo salió la reedición en vinilo de “Mundo imperfecto”. ¿Por qué lo eligieron como el primero en salir en ese formato?

-El tema del disco en vinilo que salió, “Mundo imperfecto”, la elección fue porque creo que fue un disco bárbaro que tuvo poca difusión, por eso se eligió: porque había canciones que estaban buenas, para que vuelvan a resurgir porque que mucho no se escucharon.

-A cuatro años de “Entre cuervos y chacales” están trabajando en un nuevo álbum junto a Álvaro Villagra. ¿Qué se puede contar de eso?

-Sobre grabaciones nuevas con Álvaro, ahora se van a presentar cinco temas de Caras Extrañas; estamos trabajando sobre eso, y con un gran show en diciembre en Buenos Aires.

-En ese marco eligieron la canción que cerraba ese álbum para darle un videoclip realizado en animación. ¿Por qué lo eligieron, y cómo fue el trabajo junto al director Esteban Marconi y Diego Farao?

-La canción que se eligió que fue “Andrajoso”: junto a Esteban Marconi se hizo ese videoclip, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero me parecía que “Andrajoso” era un tema buenísimo para que esté presente en la gente.

Continuidad

-Hace 20 años salió “La Veinticinco Rock and Roll”, el primer disco, que salió cuando la banda tenía cinco años de recorrido. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente de esos tiempos?

-En el primer disco de la Veinti, ya hace un gran tiempo, algo de veinte años, los recuerdos son buenísimos, con mucho esfuerzo para poder grabar. En ese tiempo me acuerdo, hacíamos los Cemento con un demo y la verdad que la pasión de la gente siempre estuvo acompañando todos los formatos y decisiones de la banda así que, los mejores de los recuerdos en esos shows imparables de rock and roll a cualquier hora de la noche, como tendría que ser.

-De aquella euforia juvenil pasaste a la música como un trabajo. Cumplido ese sueño, ¿cómo se lo mantiene vivo?

-De la euforia juvenil, uno creo que siempre tiene que mantener la pasión por esto y no tomarlo como un trabajo. Yo digo que el músico que trabaja de músico no es lo mismo que el que lleva la pasión en su formato musical o en lo que se desempeñe musicalmente. Si no está la pasión de siempre, el fuego ese, yo creo que se va apagando.

Yo siempre digo que lo bueno es estar en banda y pasarla bien donde estés, aunque haya diez personas, mil, diez mil, o en una sala, es pasarla bien y de ahí es de donde empiezan a salir cosas. Cuando se transforma en una SRL ya no es lo mismo. Así que jamás dejamos que caiga en eso y todo se hace con mucha pasión.