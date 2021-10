Milca Gili acusa a Luciano Pereyra de seguir obsesionado con ella

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven aseguró que muchas historias que subía el cantante a sus redes eran “indirectas” hacia ella En una de las fotos publicadas por Pereyra se lo ve comiendo un alfajor “Milka”, cuyo nombre es casi igual al nombre de su ex.

Luciano Pereyra es acusado por el entorno de su expareja, Milca Gili, de tener una “peligrosa obsesión” con exitosa agente inmobiliario. En Intrusos hablaron del tema e incluso mostraron algunas imágenes y videos para sustentar la versión de los allegados a Gili.

Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus la joven confirmó que estuvo de novia con el reconocido cantante durante unos cinco años. Sin embargo, Luciano, que es conocido por su bajo perfil, jamás blanqueó la relación ante los medios.

“Eramos una pareja normal, conocía a su familia, amigos pero nunca me blanqueó. Me dedicó varios temas conocidos”, fueron las palabras de Milca una vez que se separó de Pereyra. Sin embargo, lo más curioso no es que después de cinco años no haya hablado nunca de ella, sino que, según aseguró Gilli, Luciano tiene una obsesión con ella.

Milca aseguró que su vínculo con el músico era lo que se conoce hoy como una “relación tóxica”. “No fue una relación democrática. Es difícil salir con un artista tan conocido”, lanzó. Además, dio a entender que uno de los problemas que Luciano tenía con ella era la diferencia de altura que existía entre ambos, siendo ella más alta que él.

“Me enteré que un show del Gran Rex contó detalles de nuestra relación eso me dio mucha bronca porque nunca lo había blanqueado”, continuó relatando Milca, dolida y fastidiada por el accionar de quien fue su pareja durante tantos años.

Luego, respecto a la obsesión que Pereyra tiene sobre ella, en Intrusos aseguró que comenzó al darse cuenta que muchas historias que subía el cantante a Instagram son sobre ella. Aunque, la gota que rebalsó el vaso fue un video que Luciano estrenó hace unas horas donde la protagonista es Cande Ruggieri, que curiosamente es muy parecida físicamente a Gili.

Entre las fotos que incomodan a Milca y que siente que son una clara referencia a su persona, se encuentra una que Luciano publicó en donde se lo ve comiendo un alfajor de la marca de la vaca violeta cuyo nombre es casi igual al nombre de su ex.