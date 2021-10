https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tenista argentino y el escocés vivirán su primer duelo entre ambos. Cabe destacar, que el "peque" descansó en la primera ronda.

ATP 250 Schwartzman buscará el pase a la siguiente ronda en Amberes

El tenista argentino y el escocés vivirán su primer duelo entre ambos. Cabe destacar, que el "peque" descansó en la primera ronda.

Diego Schwartzman se enfrentará este jueves por la segunda ronda del ATP 250 de Amberes a Andy Murray, en lo que representará el primer duelo entre ambos tenistas en la historia.

El "Peque" tendrá su debut en el torneo, ya que debido a su ranking no jugó en la primera instancia. En tanto que el británico derrotó al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6, 6-7 y 7-6.

“Hoy en día, obviamente, mi cuerpo ahora es viejo. He jugado muchos partidos en el Tour. No me importa jugar partidos largos, pero eso me llevó a otro nivel” expresó Murray, jugador de 34 años que logró en lo que va de su carrera 46 títulos ATP.

El ganador del partido entre el argentino y el escocés se enfrentará ante el vencedor del juego del suizo Henri Laaksonen y y el estadounidense Brandon Nakashima.

El certamen de Amberes se disputa en Bélgica, sobre cancha dura y reparte em premios cerca de 7 millones de dólares.