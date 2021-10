https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.10.2021 - Última actualización - 11:44

11:38

"No esenciales"

Los insólitos productos que aparecen en la lista de precios congelados

Dentro de la extensa planilla que incluye más de 1.432 elementos, aparecen algunos que no están ligados exclusivamente a la canasta básica.

Imagen ilustrativa Crédito: Gentileza



Imagen ilustrativa Crédito: Gentileza

A la par del anuncio oficial del congelamiento de precios por parte del gobierno nacional, la Secretaría de Comercio Interior brindó una lista con los 1.432 productos que están incluidos en la medida desde este miércoles hasta el próximo 7 de enero. Dentro de la misma, no sólo aparecen los ligados a la canasta básica, relacionados a la alimentación y un bienestar adecuado, sino que también aparecen otros que no están relacionados precisamente al término “esenciales”. De los productos que más se cuestiona su presencia son las bebidas alcohólicas. Según la planilla oficial, hay 9 marcas de champagne, 6 destilados, entre los que se incluye el coñac, ron y vodka, 21 marcas de cervezas, 29 tipos de vinos tinto (malbec y cabernet) y 14 tipos de blanco, 7 espumantes, 11 vinos de mesa y 5 whiskys. En la lista aparecen también bebidas aperitivas. Tenés que leer Precios congelados: estas son las 96 bebidas alcohólicas incluídas Pero las sorpresas incluyen además bebidas energizantes, snacks de sabor a queso, palitos salados, chizitos, conos de queso 3D, maní, papas fritas e incluso cremas antiarrugas. Entre otros productos, aparecen también helados, galletitas, obleas rellenas, alfajores y chocolates. A pesar de poseer más de 900 del rubro alimenticio, de higiene y limpieza, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti argumentó que el objetivo de la presencia de estos productos es “permitir que la gente tenga unas Fiestas felices”. Lista completa de precios congelados

