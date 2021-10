https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.10.2021 - Última actualización - 12:51

12:47

El "Cuqui" Fernando Márquez arrastra una pequeña molestia pero llegaría en condiciones al Libertadores de América. En líneas generales, hay conformidad del uruguayo Munúa con la respuesta de los jugadores a la nueva idea.

Otra pequeña molestia. Nicolás Blandi, que ingresó en el debut de Munúa frente a Platense en el estadio 15 de Abril, no estaría al ciento por ciento para arrancar de titular el lunes a la noche contra Independiente. Crédito: Luis Cetraro

Otra pequeña molestia. Nicolás Blandi, que ingresó en el debut de Munúa frente a Platense en el estadio 15 de Abril, no estaría al ciento por ciento para arrancar de titular el lunes a la noche contra Independiente. Crédito: Luis Cetraro

El Tate ya piensa en Independiente de Avellaneda Gissi y Mauro Pittón descartados para el lunes: ¿qué pasa con Blandi? El "Cuqui" Fernando Márquez arrastra una pequeña molestia pero llegaría en condiciones al Libertadores de América. En líneas generales, hay conformidad del uruguayo Munúa con la respuesta de los jugadores a la nueva idea. El "Cuqui" Fernando Márquez arrastra una pequeña molestia pero llegaría en condiciones al Libertadores de América. En líneas generales, hay conformidad del uruguayo Munúa con la respuesta de los jugadores a la nueva idea.

Tanto el zaguero alto Dylan Gissi, con una hernia discal en la espalda, y el volante recuperador Mauro Pittón, con una distensión de ligamentos en una de sus rodillas, ya quedaron descartados en el Mundo Unión para el partido del próximo lunes, desde las 21.15, contra Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América por una nueva fecha del actual campeonato de la Liga de Fútbol Profesional en la Argentina. El otro que aparece en un cono de dudas es el delantero Fernando "Cuqui" Márquez, aunque hay optimismo que pueda superar esa molestia en el pie, lo que lo obligó a no salir a jugar el complemento contra Racing de Avellaneda en Santa Fe.

De todos modos, ante una posible salida de "Cuqui" por el tema físico, tiene bien claro el cuerpo técnico del internacional uruguayo Gustavo Munúa que el recambio lógico será "Juanchón" García: el ex Arsenal tiene un interesante promedio neto si sólo se calculan los minutos en campo y los goles que marcó con la camiseta de Unión.

En cuanto a las otras opciones de ataque que tiene el actual plantel, el DT charrúa le dio minutos a Cordero, el chico que vino de refuerzo desde Huracán de Parque Patricios. Finalmente está lo de Nicolás Blandi: el ex Boca y San Lorenzo, entre otros clubes, que venía con un parate extenso del otro lado de la Cordillera en el fútbol chileno, pero que sumó minutos ante Platense, participando incluso de cabeza en la jugada previa del gol de descuento de Juan Manuel García.

Si bien no se trata de nada grave, en las últimas horas, el mismo delantero habría manifestado que tenía "una pequeña molestia", por lo que la idea de Munúa es "no apurar nada" y terminar de recuperar a Nicolás Blandi en todo sentido para que pueda estar a la par de sus compañeros. En todo sentido, el actual staff técnico (el mismo DT y cuatro profesionales nuevos) tiene un estilo distinto para trabajar en todo sentido. Esa misma idea alcanza a Blandi.

En cuanto al balance de estos tres primeros partidos de la Era Munúa (se perdió con Platense en Santa Fe, le ganó a Sarmiento en Junín y fue empate con Racing Club de Avellaneda en el 15 de Abril), existe una conformidad generalizada en todos (cuerpo técnico, jugadores, CD) de la evolución que fue mostrando el equipo en juego en muy poco tiempo en la comarca tatengue.

"Prendió la idea, distinta y distante en 180 grados de lo que se venía haciendo. Y los jugadores respondieron, estando a la altura de lo que el entrenador exige: pressing alto, intensidad, rotación. Para corregir hay varias cosas, pero se está por el buen camino. El desafío del lunes, contra Independiente, es una excelente ocasión para ratificar el rumbo, el estilo", filtran desde el Mundo Unión.

En líneas generales, más allá que el charrúa espera el informe final del video-análisis de Independiente-Sarmiento de Junín, no hay demasiadas posibilidades para grandes cambios en el once titular del Tate en la noche del lunes a las 21.15 en el Libertadores de América de Avellaneda. "Si está bien Márquez, los mismos. Si Cuqui no llega, por esa molestia en el pie, irá Juan Manuel García. El resto, los mismos de Racing en el 1 a 1 en Santa Fe", deslizan desde López y Planes.

Clima político "pesadito" en Avellaneda

A puertas cerradas, Independiente llevó adelante la Asamblea en la que se aprobó por mayoría el balance con un pasivo de casi cuatro mil millones de pesos y se le puso fecha a las elecciones, que se llevarán adelante el 19 de diciembre. Antes, el presidente del Rojo, Hugo Moyano, lanzó un mensaje desafiante: "El que se la banque, que se presente".

Si bien la enorme cifra del pasivo (3.945.196.302 de pesos) ya se conocía, lo cierto es que en la Asamblea se aprobó por mayoría. Las únicas listas que votaron en contra fueron Lista Roja y Puro Sentimiento Rojo. Cabe aclarar que aunque la reunión se desarrolló con normalidad, sobre el final se dieron algunos gritos entre miembros de la oposición.

La otra novedad importante fue que, finalmente, se decidió que las elecciones se lleven a cabo el 19 de diciembre, quedando así descartada la posibilidad de que las mismas se realicen el 26, un día después de Navidad. Al momento de aprobarse esa moción, Moyano lanzó un mensaje desafiante: "El que se la banque, que se presente".

Al respecto de su candidatura, el actual presidente hasta dejó un manto de dudas ya que, si bien todo parecía indicar que iría por la reelección, ahora abrió un interrogante en declaraciones exclusivas a TyC Sports: "Vamos a ver, creo que sí. Después te aviso".

Sabido es que la cuestión electoral en el Rojo está convulsionada y, a dos meses de las elecciones, no existen candidatos claros que parezcan tener alguna ventaja. De todas maneras, los hinchas se preparan para ir a las urnas y elegir al encargado de comandar los destinos del club a partir de 2022.