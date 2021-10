Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.10.2021

15:32

Acostumbrados a odiar...

SUSANA

"La crisis de argentina no solo es provocada por los políticos. Existe un amplio sector de la sociedad que tiene directa vinculación con lo que nos sucede. Es casi un problema existencial. El odio instalado desde que fuimos Patria. Las diferencias existentes a lo largo de nuestra historia nunca se han acabado. Al contrario, se han potenciado. Hay odio en la sociedad actual, un odio desenfrenado. Todos contra todos. Ya no nos toleramos. Es grave esto que nos pasa. Eso sí, un partido de Argentina en el Mundial nos puede unir hasta lo increíble. Lo contradictorio de esto es que a la semana de ese partido nos matamos, nos odiamos, nos maltratamos, es decir volvemos a la (a) normalidad. No, sinceramente creo que no es solamente por los políticos que estamos así. Pienso que estamos así porque no tenemos amor al prójimo. Nos han acostumbrado a odiar y nunca más efectivo ese dicho que dice: los hermanos sean unidos, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Tengo hijos y nietos y me duele que vivan en un país así. Y si pueden irse a otro lugar, yo los apoyo, aunque después esté llorando por los rincones. Pero en Argentina no se puede vivir más, entre el odio, lo mal que se hace todo, es imposible vivir en paz".

****

Una recorrida por el barrio

SILVANO

"Señor intendente, las luces de la ciclovía paralela a Vélez Sarsfield hace meses que están prendidas todo el día. Otra cosa: lo invito a que con su coche particular recorra lentamente General Paz y Salvador del Carril. Verá cómo los pequeños baches de hace poco tiempo, hoy son enormes deformaciones y roturas importantes del asfalto, ante la inoperante mirada de todos los funcionarios municipales. Prácticamente, para esquivar un pozo uno agarra otro y se puede matar. Haga ese recorrido señor intendente".

****

Inseguridad

ALFREDO SALOMÓN

"Es increíble comprobar cómo la inseguridad se agudiza cada día más. ¿Será porque no se han dado cuenta, o no se han tomado las previsiones correspondientes?, por cuanto se observa que este problema se intensifica cada vez más, cobrándose vidas inocentes. Debemos actuar con el máximo rigor, lo antes posible. De lo contrario, se nos viene un diluvio muy difícil de aplacar".

****

Intendentes

MARIO PILO

"En varias localidades de Santa Fe, verbigracia Sauce Viejo, se elegirá intendente, un género humano sin especies, macho y hembra, y que curiosamente en nuestra excelente lengua o idioma, pensado por la historia comunicacional y no por estúpidas féminas k, ya es inclusivo. Pero he aquí que los que se suman aun en estas corrientes anticulturales han 'descubierto' que si se trata de candidatos mujeres deben figurar en las boletas: intendenta. Más allá de su aceptación, un machirulo progre kk bien podría requerir que si es hombre diga intendento. Con lo que desaparecería del idioma progre nacional el histórico alcalde, que sería alcalda y alcaldo en su caso, o intendente. 'Cosas veredes Sancho'. Pobre Don Quijote. Creyó ver monstruos y mounstruas en inocentes molinos. No pasó por la Argenzuela. Ni vio sus gobernantas ni gobernantos en igualdad ante la ley legal, no lingüística".

****

Profecías

UN LECTOR

"Algo está pasando en el mundo. Hay terremotos que matan a cientos de personas. Volcanes en erupción de una manera nunca vista. Migraciones de miles de personas hacia Europa, cientos de inmigrantes que se mueren en ese trayecto. La escasez de trabajo ya está siendo evidente en todo el mundo. La tecnología, los avances de la ciencia, la dinámica que se ha impuesto con la maquinaria en las fábricas solo ha generado despidos y desocupación; sobre todo la soberbia de los que más tienen y quieren tener más dinero, pero sin repartir nada a nadie. El mundo está cumpliendo paso a paso lo que está profetizado en la Biblia, lo que acontecerá y nadie debería asustarse por eso, sino reconocer que el Plan de Dios se cumple. Todo esto está más allá de lo religioso. El ser humano no admite que haya un ser superior a él y así nos va. La ciencia ha avanzado, pero la ignorancia también se ha acrecentado peligrosamente, la ignorancia de no darnos cuenta de nuestra soberbia, nuestro egoísmo y orgullo que en definitiva nos destruye".

****

Una recorrida por el barrio II

VECINA DE MARÍA SELVA

"Sr. intendente: He tomado conocimiento que bajo el lema: estamos haciendo una ciudad mejor, han lanzado el proyecto de Santa Fe se ilumina. Lo invito a iluminar el Barrio María Selva ya que veo que no figura en el listado de barrios que serán favorecidos con el proyecto. Asimismo también necesitaríamos que se efectúe el bacheo, nuestras calles ya no tienen pozos, tienen cráteres. Muchas gracias".

****

Reflexión

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ

Espera que la bruma se disipe...

para ver con claridad...

El conflicto entenebrece,

confunde y enceguece...

El odio destruye, separa,

hiere y enloquece...

Las diferencias distancian,

enfrían, dividen, desunen...

Si eres inteligente,

no caigas en la bruma del conflicto...

no ingreses en el juego peligroso de la fuerza y el poder,

el poder de imponer quién tiene la razón..

Su red solo busca destruir la relación,

envolviendo todo en oscuridad...

Si aún quieres

aporta tu manto de paz,

disipando la bruma del conflicto

llevando luz y amor,

para que triunfe la verdad...