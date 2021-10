No pudo aguantar con 10 lo que logró con 11

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.10.2021

17:22

El Sabalero se vio superado en el primer tiempo pero consiguió, con mucho esfuerzo, irse al vestuario con un legítimo 1-1. Pero la expulsión de Aliendro a pocos minutos del final de la etapa condicionó la labor del complemento, y por eso llegaron los dos tantos de Argentinos Juniors.

Durante los primeros minutos Argentinos Juniors se apoderó de la pelota, del terreno y de los tiempos del juego. Carabajal, Florentín, Cabrera y Reniero sobresalían en ese dominio que el local ejercía sobre el elenco sabalero.

De todos modos, fue Colón el que tuvo la primera jugada más clara como para adelantarse en el marcador , cuando a los nueve minutos, Farías desbordó por la banda izquierda, llegó al fondo dejando en el camino a Minisalle, y ensayó un centro con el borde externo de su botín derecho que tenía destino de Santiago Pierotti que entraba por el segundo palo, pero lo que iba a ser asistencia de la "Joya" fue interceptado por el arquero Lanzillotta.

Igualmente el "Bicho" continuó haciéndose dueño de la situación, y comenzó a generar varias posibilidades como para empatar, aunque casi siempre chocaba con la humanidad de Burián, que poco a poco fue convirtiéndose den figura del partido.

A los 13 minutos por ejemplo, cuando Minisalle en soledad, pisando el área chica, pifió la pelota tras el cabezazo de Ávalos volcando el balón hacia el lado de donde venía el tiro de esquina.

Lo que el equipo de La Paternal venía insinuando se cristalizó a los 16 minutos. Tras una buena jugada iniciada por Carabajal y terminada por el mismo jugador, que primero remató a quemarropa y luego, aprovechando la atajada de Burián pero dando rebote, cabeceó solo al arco venciendo al arquero sabalero.

Foto: Matías Napoli

De esa manera llegó la apertura del tanteador, que aunque fue rápida, no se puede decir que no la merecía, sobre todo cuando con el correr de los minutos se iba justificando cada vez más.

Y uno de los hechos que demostraban lo dicho fue la labor de "Cachorro" Burián, que fue apagando uno a uno los posibles gritos de gol de los dirigidos por Gabriel Milito. Como el muy buen remate de Florentín, a los 18 minutos, que bien pudo ser el segundo tanto del local.

O a los 38, minuto en el cual el portero uruguayo también se quedó con el disparo nuevamente de Florentín. Pero cuatro minutos antes, Colón logró lo que parecía se le iba a complicar alcanzar: convertir el empate. Fue mediante una buena jugada gestada por la derecha entre Pierotti y Meza. El marcador de punta envió el centro que cayó en el punto penal y allí apareció Aliendro para anticipar a Mac Allister y vencer a Lanzillotta con un fuerte disparo de derecha.

De todas maneras, a los 41 minutos llegó la jugada por la que a Colón se le hizo muy cuesta arriba todo de ahí en más. En una contra en la que la última línea sabalera quedó mal parada, el autor del gol rojinegro no tuvo más remedio que tomar de los hombros a Cabrera, que se dirigía a enfrentar a Burián. Trucco no dudó y le mostró la tarjeta roja a Aliendro, justo cuando los de Domínguez ya habían emparejado no solo el resultado sino también el trámite del encuentro.

Así se fue la etapa inicial, con un 1-1 justificado por lo que hicieron ambos equipos, no obstante, la expulsión de Aliendro fue un trago amargo y seguramente el "Barba" se fue al vestuario pensando en cómo solucionar los problemas que traería jugar el complemento con un hombre menos en una tarde tan calurosa.

El segundo tiempo sin embargo no fue tan intenso como el primero. Sabiamente Colón se dedicó a esperar, cedió el terreno y la pelota, es verdad, pero no estaba sufriendo tanto como sí lo hizo en el primer período, en el que Burián fue figura.

Es más, la jugada más cercana en terminar en gol fue generada por Colón, recién a los 31 minutos, cuando de manera increíble, el ingresado Formica remató desviado con su zurda luego de una muy buena decisión de Farías de esperarlo para asistirlo. Hubiera sido letal para el "Bicho" haber se encontrado 2-1 abajo contra un equipo inteligente cuando de cuidar un resultado se trata.

Pero no fue así, y dos minutos después llegó el segundo tanto local. Un golazo por la concepción y la definición de la jugada, que finalizó con el taco del pie derecho de Reniero conectando el centro de Luciano Gómez.

Ahí ya parecía que el partido ya estaba "cocinado", sin embargo llegó el tercero de Argentinos, a los 37 minutos, convirtiendo Coronel aprovechando a esa altura los espacios entre el mediocampo y la defensa, y definiendo de derecha desde la puerta del área mayor.

Sin dudas, la expulsión de Aliendro minutos antes de la finalización del primer tiempo fue un condicionante fundamental para lo que sucedió en el último cuarto de hora del complemento. Hubiera sido diferente si Silvio Trucco hubiese juzgado de igual manera la jugada que derivó en la roja del goleador sabalero y la que lo tuvo como protagonista a Kevin Mac Allister y Bernardi, cuando el hijo del "Colorado" usó su físico para derribar al cordobés de Colón cuando se disponía a enfrentar a Lanzillotta estando el marcador 1 a 1.

SÍNTESIS

Argentinos: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister; Pablo Minisalle; Lucas Villalba y Elías Gómez; Florentín; Moyano y Gabriel Carabajal; Javier Cabrera, Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. D.T.: Gabriel Milito.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado: Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Alexis Castro, Christian Bernardi y Santiago Pierotti; Facundo Farías. D.T.: Eduardo Domínguez.

Goles: en el primer tiempo, a los 16 min., Carabajal (A). 35 min., Aliendro (C). Segundo tiempo, 34 min. Reniero (A), 37 min., Coronel (A).

Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar, Yeiler Góez por Pierotti; a los 16 min., Facundo Mura por Meza y Mauro Formica por Bernardi (C); a los 18 min., Jonathan Gómez por Moyano (A); a los 22 min., Matías Romero por Florentín (A); a los 32 min., Wilson Morelo por Farías (C); Mateo Coronel por Carabajal, Luciano Gómez por Mac Allister, y Marco Di Césare por Minisalle (A).

Amonestados: Mac Allister, Romero (A); Castro

Incidencias: en el primer tiempo, a los 41 min., expulsado Aliendro (C)

Árbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Argentinos Juniors.

