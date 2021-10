https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.10.2021 - Última actualización - 18:09

18:06

Una mujer de 22 años lucha por su vida tras un brutal ataque sexual ocurrido este domingo. Según los familiares, hubo irregularidades por parte de las autoridades. El exsuegro de la víctima es uno de los sospechosos.

Hospital Masvernat Investigan una violación "en manada" en Concordia: la víctima está grave Una mujer de 22 años lucha por su vida tras un brutal ataque sexual ocurrido este domingo. Según los familiares, hubo irregularidades por parte de las autoridades. El exsuegro de la víctima es uno de los sospechosos. Una mujer de 22 años lucha por su vida tras un brutal ataque sexual ocurrido este domingo. Según los familiares, hubo irregularidades por parte de las autoridades. El exsuegro de la víctima es uno de los sospechosos.

Hospital Masvernat de Concordia (Entre Ríos)

Foto: Archivo

Tras el ataque sexual en grupo, la joven, de 22 años, fue trasladada al Hospital Masvernat "prácticamente en coma", según se informó. "Está en una cama y no se puede mover", agregaron sus familiares.

En la jornada del miércoles, familiares de la joven víctima de una ataque sexual grupal en Concordia, se manifestaron en la sede de Tribunales pidiendo celeridad en la investigación, dado que, según indicaron, aún no tuvieron respuestas.

"Queremos justicia. Está en una cama y no se puede mover", expresaron con carteles y pancartas.

Denuncia y demoras

La abogada Mariela Moreira explicó que "desde el Área de la Mujer, nosotros tenemos un teléfono de urgencias donde se reciben denuncias por violencia de género".

En contacto con Diario Río Uruguay, la profesional narró que "a las 3:41 horas llega a ese teléfono la denuncia, que realizó la mamá de la víctima, en la sede de Comisaría Segunda, a las 18 del pasado domingo 17 de octubre ".

"La chica fue trasladada al hospital, desde un domicilio particular; donde la sacaron prácticamente en coma", agregó. Subrayando que "la familia estaba desesperada y pedía que la Justicia tome cartas en el asunto, nosotros - como ente municipal - no tenemos facultades como para ingresar a un domicilio particular".

Tiempo

En ese contexto, Moreira comentó que "a las 7:30 horas del lunes, recién toma intervención la Justicia, a través del Dr. Jaume y también el doctor José Arias, que es el fiscal en turno".

Según comentó, "desde el momento en que se recibió la denuncia hasta que se puso en movimiento la Justicia pasaron 13 horas y en ese intervalo hoy estamos con ese bache que no puede remediar".

La profesional señaló que - por el grave hecho denunciado - "hubo un allanamiento recién el lunes, entre las 15 y las 16".

Aberrante

Moreira comentó que - según los dichos de la familia de la víctima "y otros testimoniales que tal vez por temor no se han acercado"- en el hecho hay varios "sujetos involucrados".

"Lo que sí tenemos es a una chica - de 22 años - que ha sido vejada, violada y maltratada con todos los ítems que refieren a la violencia de género", puntualizó. Deseando que "ojalá Dios quiera que no estemos en la puerta de un femicidio".

Actualmente, "el estado de salud es grave, está inconsciente en la Terapia del hospital y muy bien asistida por los médicos", informó la abogada. Además, explicó que "estamos rogando que pueda despertar y que sea ella misma la que relate lo que le pasó".

Denunciados

Por último - y remarcando que la denuncia es siempre según los dichos de los allegados a la víctima- la doctora detalló que se apunta" a varios posibles autores, entre los que está el exsuegro de y abuelo de sus hijos".

"Con otros sujetos presentes, habría sido uno de los participantes entre quiénes llevaron adelante la vejación, en el domicilio de esa persona: es lo que está investigado la Fiscalía", remató.