Corach brindó detalles en la Legislatura de los aportes y recursos económicos que la provincia invierte en el territorio santafesino

Corach brindó detalles en la Legislatura de los aportes y recursos económicos que la provincia invierte en el territorio santafesino

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, aseguró que el mayor porcentaje de fondos se entregó a municipios y comunas que son gobernadas por fuerzas de distinto signo político que el gobierno.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, asistió este jueves a la Cámara de Senadores de la provincia en respuesta a un pliego de preguntas referidas al funcionamiento y criterios aplicados por el Poder Ejecutivo en la puesta en ejecución del Plan Incluir creado por Decreto N.º 1184/20, y aportar información relativa a los proyectos atendidos por el mismo Plan Incluir y en el marco del Programa Obras Menores Ley 12.385.

El ministro en su alocución puso de manifiesto que el 66 por ciento de los fondos aportados en obras por el Plan Incluir, se destinaron a municipios y comunas que son gobernadas por la oposición.

Ese fue el dato más elocuente brindado por Corach para responder a las acusaciones de la oposición sobre una presunta discriminación en el reparto de fondos del Plan Incluir. El titular de la cartera de Gestión Pública refutó cada uno de los argumentos opositores durante su interpelación, efectuada este jueves en el Senado de la provincia.

Corach destacó que luego de “20 años, sin que venga nadie a ser interpelado; en dos días venimos dos ministros del Poder Ejecutivo. No tenemos problema, voy a venir las veces que me convoquen, en el formato que quieran, porque no tenemos nada que ocultar” añadió.

“Trajimos toda la información, pusimos los videos, y dejamos en claro que no existe discriminación; en términos cuantitativos dejamos todo muy claro: No hay discriminación en el reparto de fondos públicos en la provincia de Santa Fe”, afirmó Corach.

El funcionario recurrió a los datos concretos del programa para sostener sus palabras. Dejó en claro que el mayor porcentaje de fondos se entregó a municipios y comunas que son gobernadas por fuerzas de distinto signo político que el gobierno provincial.

Con números en la mano, Corach reveló que del total de obras y acciones del Plan Incluir, el 66 por ciento se destinó a municipios y comunas en manos de la oposición, mientras que el 34 por ciento restante quedó para administraciones del PJ. Llevado al plano del aporte en dinero, 2.526.706,646 millones fueron para la oposición y 1.343.118 millones para el oficialismo.

Los datos oficiales confirman la aplicación de idéntico criterio con los fondos de Obras Menores durante toda la gestión del gobernador Omar Perotti. Los municipios y comunas de otras fuerzas políticas recibieron el 56,1 por ciento del total pagado (más de 1.715 millones), mientras que las que están en manos del PJ recibieron el 43,9 por ciento (1.433 millones de pesos).

El detalle del destino de las inversiones

Seguidamente, respecto a los fondos en el marco de Obras Menores, Corach mostró que en lo que va de la gestión de Omar Perotti, el gobierno provincial lleva destinados $ 3.148.241.544 en todo el territorio; de los cuales $ 1.715.072.158 se corresponden con gobiernos de otras fuerzas políticas; y $ 1.433.169.386 al PJ. En porcentajes, esto representa 56.1% a municipios y comunas opositoras al gobierno provincial y 43.9% a gobiernos afines.

Por otra parte, el titular de Gestión Pública hizo referencia a la distribución de fondos en relación a los gobiernos locales en el territorio santafesino según partido político, en los años 2018 y 2019. Allí, mostró que respecto a los fondos especiales (fortalecimiento institucional, anticipos ordinarios y extraordinarios de coparticipación, programas de infraestructura para seguridad vial de gobiernos locales) durante ese periodo fueron beneficiados en un 94.95% gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social; 2.29% gobierno del Partido Justicialista; 1.69% de la Unión Cívica Radical; 0.70% Cambiemos; 0.04% PDP; y 0.33% Vecinalismo.

Cabe señalar que en lo que va de la gestión de Omar Perotti, el total de transferencias asciende a $ 3.148.241.544 en fondos de Obras Menores; $ 3.807.817.082 al Fondo de Financiamiento Educativo; $ 1.173.178.055 a Fondo Covid; $ 436.550.492 al Boleto Educativo Gratuito; $ 30.000.000 al Fondo Conurbano; $ 1.114.700.000 Moratoria Provincial; y $ 1.863.552.423 a otros (fortalecimiento institucional, Incluir, saldos de coparticipación y bonos del consenso fiscal).

Números que representan políticas en ejecución

El ministro de Gestión Pública también hizo hincapié en la distribución de Fondos Especiales, que se destinan al fortalecimiento institucional, anticipos ordinarios y extraordinarios de coparticipación y al programa de infraestructura de seguridad vial para gobiernos locales. El reparto por partidos muestra que el Frente Progresista recibió el 95 por ciento; PJ, 2,29; UCR, 1,69%; Cambiemos, 0,70%; PDP, 0.04 y Vecinalismo 0,33 por ciento.

En total, el gobierno de la provincia transfirió a través de distintos programas, más de 11.574 millones de pesos.

Otro dato elocuente que destacó Corach, fue que en lo que va de 2021, la ciudad de Santa Fe –administrada por el Frente Progresista- es la que más fondos recibió del Plan Incluir: 333 millones de pesos.

De ese monto total, el 95% se le adjudicó a la Municipalidad para tres obras: pavimento y desagües en dos calles distintas, y recambio de tecnología LED en el marco del programa “Avenidas de tu barrio”: el resto se distribuyó entre obras de un centro de salud (que lleva adelante el gobierno de Perotti) y aportes a dos clubes barriales.

Pasó Corach por la Legislatura, el segundo ministro provincial en 48 horas, y brindó una serie de precisiones y datos numéricos sobre los interrogantes planteados por legisladores de la oposición.