La soja cayó US$ 10 hasta US$ 350 la tonelada en Rosario

Mientras, el trigo y el maíz operaron sin cambios respecto de la jornada previa.

El precio de la soja marcó hoy una importante baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago, mientras que el trigo y el maíz operaron estables.

Por la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta generalizada entre industrias cayó US$ 10 hasta los US$ 350 la tonelada, cotización que en moneda local se ubicó en $ 34.710 la tonelada.

En cuanto al maíz no hubo ofertas para la entrega inmediata, mientras que en el segmento contractual el precio fue de US$ 190 la tonelada para noviembre, US$ 192 para diciembre y US$ 195 para enero próximo.

En lo que respecta al trigo, tanto para el disponible como para la modalidad contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 220 la tonelada, sin cambios respecto a la víspera.

Por otra parte, la entrega entre noviembre y diciembre también alcanzó US$ 220; enero, US$ 235; febrero, US$ 237; y marzo, US$ 240.