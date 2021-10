https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Implacable

Video: un exmarine frustró "con una sola mano" un asalto en Estados Unidos y retuvo al ladrón

Con una simple maniobra, un ex marine evitó un robo en Arizona y desarmó al delincuente. "La Marina me enseñó a perder el tiempo", aseguró después.

Crédito: Captura de video



Crédito: Captura de video

El miércoles por la mañana, un hombre que solía servir en la Infantería de la Marina ayudó a detener un robo a mano armada en una estación de servicio en Arizona, Estados Unidos. La oficina del alguacil del condado de Yuma, lugar en donde se dieron los hechos, dijo que dos personas vestidas de negro entraron al lugar y una de ellas estaba armada, asimismo, en el video de vigilancia se puede ver a un cliente con un sombrero en el mostrador, sosteniendo una bolsa. Momentos después, entraron dos sujetos con el rostro cubierto apuntando con una pistola, fue en cuestión de segundos que el cliente, quien resultó ser un veterano de la Marina, tomó el arma de uno de ellos para detener el asalto. De acuerdo con policías de la oficina del alguacil del condado de Yuma, los otros dos sospechosos huyeron del área y el veterano retuvo al asaltante hasta que llegó la policía. El sujeto armado es menor de 18 años, por lo que ya fue ingresado al Centro de Justicia Juvenil del Condado de Yuma por el cargo de robo a mano armada y asalto agravado. Nadie resultó herido y ya se está realizando la investigación correspondiente. Por otra parte, cuando los agentes hablaron con el cliente, que anteriormente sirvió en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, le preguntaron cómo logró tomar el control de la situación, a lo que respondió: “La Marina me enseñó a no perder el tiempo.”

