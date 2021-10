https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después del descanso por la obtención del título de Unión y el ascenso logrado por las protagonistas de Comuna de Sauce Viejo, la organización de los torneos preparó las Copas para el próximo campeonato que comienza este sábado.

Fútbol Femenino Copas, formato y juego

Este sábado comenzarán los nuevos torneos de las categorías de Fútbol Femenino. En cada división jugarán con formato todos contra todos y no habrá descensos y ni ascensos. Este martes 19 de octubre se sortearán los fixtures.

Tanto la Primera A como la B cuentan con 10 equipos y en cada categoría se jugará una Copa con formato todos contra todos. En cada uno de los torneos el equipo que más puntos sume será el campeón y si hay igualdad en puntos se definirá con un partido desempate. Se utilizará el mismo formato en la División Reserva de la A. Además, no habrá descensos ni ascensos.

La programación de mañana

Si el clima lo permite, éste sábado se pone en marcha el nuevo campeonato. A continuación detallamos la primera fecha de los torneos. Primera A y Reserva: Fecha 1: Colón-Comuna de Sauce Viejo; El Quillá-Pucará; La Salle-Peñarol; Independiente-Las Flores II; Unión-Santa Fe FC.

División Primera B: Los Crack de Guadalupe-Deportivo Santa Rosa; Argentino de San Carlos-Newell's; Atenas-Deportivo Nobleza; San Cristóbal-La Perla del Oeste; C. C. y D. El Pozo-El Cadi

En San Carlos, se preparan

Argentino, tiene todo listo para la 1° edición del Encuentro de Fútbol Infantil Femenino programado para el próximo domingo 7 de noviembre. El mismo no tendrá costo de inscripción, será de carácter no competitivo y sentará precedentes en la zona por ser el primero a nivel regional.

Gran número. Argentino de San Carlos prepara su fiesta de las niñas y para eso practican a diario. Se espera una gran cantidad de participantes y público en general. Con el objetivo de brindarle la oportunidad de jugar al mayor rango de jugadoras, el torneo lo disputarán las categorías Sub 14 (14 años inclusive) y Sub 10 (10 años inclusive). Cada equipo, particular o perteneciente a una institución, estará conformado por 7 futbolistas de campo y 1 arquera, sin límite de suplentes.

Siguen las inscripciones. La actividad se llevará a cabo, en su totalidad, en el Complejo Polideportivo del Club Argentino de San Carlos y los interesados se podrán comunicar con el teléfono 3404 538535.

Campaña a beneficio

Argentino continúa con la campaña de donación de materiales deportivos. Entendiendo que es necesario comprender la realidad del otro y reafirmar el valor del deporte como herramienta de contención y progreso social, el Club Atlético Argentino te invita a sumarte a la campaña de donación de materiales deportivos usados.

En su secretaría se recepcionarán palos de hockey, canilleras, botines, rodilleras, zapatillas, raquetas, antiparras, kimonos, vendas, guantes o cualquier elemento necesario para la práctica de los deportes que ofrece la institución albiceleste.

Las Inferiores tienen zonas confirmadas

El próximo domingo 24 de octubre comienzan las Copas de las Divisiones Inferiores. Las Copas de Oro y Plata estarán dividas en dos zonas, mientras que la Copa de Bronce tendrá una sola zona.

Así se conformarán los Grupos: Copa de Oro, Zona A: La Perla del Oeste, El Cadi, Cosmos FC, Ateneo Inmaculada, Argentino de San Carlos, La Salle, Colón y Los Canarios. Copa de Oro, ZB: El Quillá, Ciclón Racing, Unión, Sanjustino, Independiente, Gimnasia y Esgrima, Colón de San Justo y Universidad. Copa de Plata, ZA: San Cristóbal, Deportivo Agua FC, Nacional, Atenas, Newell´s, Defensores de Alto Verde, Banco Provincial y Sportivo Guadalupe. Copa de Plata, ZB: Belgrano de Coronda, Deportivo Santa Rosa, C. C. y D. El Pozo, Loyola, Las Flores II, Pucará, Deportivo Nobleza y Los Piratitas. Copa de Bronce: Don Salvador, Nuevo Horizonte, Defensores de Peñaloza, Los Juveniles, A. Cabrera, Atlético Arroyo Leyes y Vecinal Gálvez