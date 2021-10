https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde ahora en más el apodo de "Doctor" le queda bien a Nico Perret. Goleador, referente y buena gente. Así lo definieron al "9" de Ciclón Racing quienes comparten el día a día con él en el club "Lagunero".

Nicolás Perret El fútbol y el estudio, valores innegociables

Todos saben que la carrera de los jugadores de fútbol es efímera. Se habla en el juego profesional, también en el ambiente amateur. Por eso, cuando deciden colgar los botines se encuentran ante una encrucijada importante. No todos los futbolistas suelen estar preparados para el retiro y el reto ahí es interesante: muchos se van por los negocios personales, otros continúan como entrenadores o puestos institucionales, pero siempre ligados a este deporte. Finalmente, están los que optan por ejercer sus profesiones, esa que eligieron en algún momento de su vida.

En lo profesional, juegan y le pagan buen dinero por jugar al fútbol y a ellos no les ha sido fácil terminar los estudios mientras ejercen su carrera como jugadores. En el fútbol amateur también pasan cosas parecidas. Jugadores de muy corta edad abandonan los estudios porque creen que van a llegar a ser grandes jugadores y su futuro económico está es esa profesión. No es así, el final de la carrera le llega como a todo el mundo del ambiente del fútbol.

Nicolás Perret, es uno de los jugadores a tener en cuenta. Nació, como futbolista, en Ciclón Racing, un club de la Primera A de la Liga e hizo todos los estudios que corresponden en la niñez y luego en su juventud. Pintaba para ser profesional. Goleador como pocos y con todas las ganas de llegar a ser un jugador rentado. Más allá de esos datos, el "9" del "lagunero", supo que lo mejor era hacer una carrera universitaria y su elección fue la medicina. Mientras participaba de las clases presenciales, se hacía tiempo para practicar en su querido club y un buen día ya no se lo veía en las canchas de la Liga. El jugador llegaba a la etapa final de su carrera y el tiempo no era el mismo: o fútbol o facultad, no quedaba otra, el estudio prevaleció y hoy después de un tiempo, volvió el "Doctor" Perret. "Hoy soy médico y me encuentro haciendo hace ya 2 años la residencia de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Cullen. Estoy cursando mi 3° año como residente. Una etapa dura porque requiere dedicarle mucho tiempo y son muchas horas de trabajo a las que hay que sumarle horas de estudio", analizó Nicolás.

-Y un día volviste a una cancha....

-Recién ahora estoy un poco más tranquilo y me sobra un poco más de tiempo para poder entrenar y jugar los sábados en mi querido Ciclón Racing.

-¿Cuándo te diste cuenta que no se podías hacer las dos cosas?

-El problema no fue la carrera porque siendo estudiante podía acomodar los horarios e ir a entrenar. La cuestión fue cuando ingresé a trabajar al Hospital Cullen. Lo único que quería ver era mi cama cuando salía. Y no tenia energías para entrenar. Me iba a buscar mi papá y me dormía sentado en el auto. Fue duro, muy duro.

-¿El fútbol amateur también demanda tiempo y concentración?

-Claro, el fútbol se fue transformando de a poco en un deporte que requiere un estado físico considerable. No podes jugar sin entrenar, sin dudas. Las lesiones deportivas son un área muy linda dentro de la traumatología que me gusta y mucho. Los avances en métodos diagnóstico, tratamientos y rehabilitación de las lesiones, están en constante transformación. Requiere que el médico se actualice permanentemente. En consultorio e incluso en la guardia, la patología en el deporte es líder en motivos de consulta. Y sumado a que cada deporte tiene sus lesiones características. Por lo tanto le exige a uno como profesional, estar preparado para todo tipo de patología y sumado a que muchas veces no contamos con recursos para realizar un estudio o alguna terapia cara es por eso que el profesional tiene que amoldarse y resolver con lo que tiene en sus manos y a su alcance.

-¿Hay goleador para varios años más?

-Ojalá que sí. Tengo 29 años, puedo seguir jugando un tiempo más. El fútbol siempre fue un pilar de mi vida y me enseñó mucha disciplina y esfuerzo, sin contar la cantidad de amigos que me dio. Cada vez cuesta más. Hay más responsabilidades, menos tiempo, y el físico no es más el de antes. Llega un momento que el fútbol te empieza a abandonar o el deportista sabe que ya no es el mismo. Y sin duda que si no es más Liga Santafesina será el fútbol con los amigos de toda mi vida, 'los mágicos'.

-¿Qué lugar ocupa Ciclón Racing en tu vida?

-Y Ciclón Racing fue mi casa o mi segundo hogar durante un poco má de 20 años. Solo jugué en dos clubes en mi vida: Independiente, en Buenos Aires, donde estuve en pensión casi 3 años; y Ciclón Racing. Viví hasta 1 año atrás enfrente del club. Ciclón era mi patio. Recorrí cada parte del club durante toda mi infancia, adolescencia y ahora como adulto lo sigo haciendo. Me tocó vivir ascensos, descensos y pelear campeonatos. Además para mi familia también representa una segunda casa. Mis tres hermanos jugaron en el club, y mi hermana nos fue a alentar a cada partido junto con mi papá y mamá. Y les tocó vivir esos momentos de los que hablaba. Así que siempre sufrimos y festejamos lo vivido en el club.

-¿Cómo fue el regreso al club después de tanto tiempo de suspenso?

-Como decía anteriormente: hoy pude hacer ese tiempo y me organicé para poder hacerlo. Vivo un poco más lejos, con mi novia Victoria, cerca de mi trabajo. Pero aún así vuelvo desde el sur de la ciudad cada día que puedo para entrenar. No deja de ser mi momento para despejar la cabeza. Olvidarme un poco de lo demás, y hacer lo que más amo y disfruto por dos horas.

-Por lo dicho y por lo vivido en Ciclón Racing, solo falta coronar tu trayectoria con un campeonato, ¿Cómo lo ves?

-Sin dudas que sería el mejor regalo . Estuvimos muy cerca en 2018, torneo que salimos subcampeones y terminé de ser goleador del torneo, de la mano también de "Chiche" Calvet. Hacia 20 años que ciclón no peleaba un torneo y tuve la suerte de formar parte de ese equipo si bien no pudimos alcanzar el objetivo por muy poco. Es un poco el objetivo del grupo actualmente. Poner el nombre del lagunero en lo mas alto. La idea del club, es participar del torneo federal. Así que, quien no te dice que lo termine jugando.