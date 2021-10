https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.10.2021 - Última actualización - 7:34

7:32

Güemes de Santiago del Estero recibirá a Santamarina e Independiente Rivadavia de Mendoza será local de Atlético Rafaela.

Jornada 13 Con dos partidos, comienza una nueva fecha de la Primera Nacional Güemes de Santiago del Estero recibirá a Santamarina e Independiente Rivadavia de Mendoza será local de Atlético Rafaela. Güemes de Santiago del Estero recibirá a Santamarina e Independiente Rivadavia de Mendoza será local de Atlético Rafaela.

Atlético Güemes de Santiago del Estero, luego de tres partidos sin triunfos, enfrentará este viernes a Santamarina de Tandil -último- en busca de un triunfo que lo deposite nuevamente en la punta de la Zona B de la Primera Nacional.



Este encuentro, correspondiente a la 31ra. fecha, se jugará en la provincia norteña desde las 17:10 con televisación de TyC Sports, pantalla por la que también podrá verse el otro duelo de la jornada por el mismo grupo: Independiente Rivadavia de Mendoza-Atlético de Rafaela (21:10).





Programación



Zona A



Sábado:



15.30 Estudiantes (Buenos Aires) vs. Mitre (Santiago del Estero)



19.10 Tigre vs. Chacarita Juniors (TyC Sports)



21.10 Agropecuario (Carlos Casares) vs.Almirante Brown (TyC Sports)



Domingo:



15.10 Quilmes vs. Nueva Chicago (TyC Sports)



16.30: Deportivo Maipú (Mendoza) vs. San Martín (Tucumán)



17.00: Alvarado (Mar del Plata) vs. Atlanta



Lunes:



21.00: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Deportivo Riestra.



21.05: Temperley vs. Belgrano (Córdoba).





Zona B



Hoy:



17.10 Atlético Güemes vs. Santamarina (TyC Sports):



21.10: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Atlético de Rafaela



Sábado:



15.00: Tristán Suárez vs. Villa Dálmine



15.30: All Boys vs. Almagro



15.30 Barracas Central vs. Brown (Puerto Madryn)



17.10 Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano (TyC Sports):



Domingo:



15.30: Gimnasia (Jujuy) vs. San Martín (San Juan).



Lunes:



20.00 Instituto (Córdoba) vs. Brown (Adrogué).



Martes:



21.10 Ferro vs. San Telmo (TyC Sports)

Con información de Telam