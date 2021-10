https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.10.2021 - Última actualización - 8:56

8:50

El rancho ubicado en el norte del estado norteamericano de Nuevo México es una locación famosa para la grabación de westerns. En esta ocasión fue sitio de una tragedia para el mundo del cine.

En Santa Fe, Nuevo México "Bonanza Creek Ranch": el histórico set de filmación donde se produjo el trágico accidente con Alec Baldwin El rancho ubicado en el norte del estado norteamericano de Nuevo México es una locación famosa para la grabación de westerns. En esta ocasión fue sitio de una tragedia para el mundo del cine. El rancho ubicado en el norte del estado norteamericano de Nuevo México es una locación famosa para la grabación de westerns. En esta ocasión fue sitio de una tragedia para el mundo del cine.

Gran consternación se generó tras el accidente con el arma de utilería manipulada por Alec Baldwin durante la filmación de “Rust”, el cual provocó el fallecimiento de Halyna Hutchins, directora de fotografía, y la herida de gravedad de Joel Souza, director del film.

La industria cinematográfica se encuentra de duelo e impactada por la sorpresa de esta noticia, principalmente, por la expectativa que existe por esta película y por el futuro prometedor que poseía la víctima fatal.

Foto: Gentileza

El hecho ocurrió en Bonanza Creek Ranch, un rancho ubicado en la zona norte del estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Este sitio se encuentra cerca del condado de Santa Fe y a pocos kilómetros de la ciudad de Albuquerque.

Dicho terreno se extiende a lo largo de varios miles de hectáreas y cuenta con más de 2 estanques, una ciudad, dos casas ambientadas, una granja de montaña, una granja de pradera, y un fuerte. El lugar también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas a los salones de clases.

La locación posee una página web oficial.

Foto: Gentileza

Allí, se han filmado más de 130 películas desde la década del 50, entre las que destacan The Man From Laramie protagonizada por Jimmy Stewart, Blazing Saddles, Only the Brave, Cowboys & Aliens, la remake de 3:10 to Yuma y The Ballad of Buster Scruggs.

De las más recientes sobresalen Hostiles, Manhattan, Cowboys & Alien, Wild Hogs, Appaloosa y Longmire.