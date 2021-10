https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un emprendimiento de mujeres del Fuerte Apache, en Tres de Febrero.

Lo que faltaba Lanzan un bolso con la inscripción "Hasta que la China nos separe"

En medio de la novela que continúa entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la señalada como tercera en discordia, la China Suárez, en el Gran Buenos Aires no se dejó pasar la oportunidad del momento: desde Fuerte Apache, un emprendimiento cooperativo que se convirtió en una marca top de bolsos sacó un nuevo diseño con un particular leit motiv.

"Hasta que la China nos separe", se puede leer en el ultimo artículo fabricado por "Tres más seis", el proyecto que realiza bolsos biodegradables de arpillera en un taller de contención social del Barrio Ejercito de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela.

El bolso fue presentado en las redes sociales del emprendimiento y rápidamente ganó "likes", llegando a tener más de 6.000 en muy poco tiempo, y cientos de comentarios con reacciones de todo tipo.

"Me muero!!! es genial", es uno de los que más se repite, acompañado de emojis de risa, aplausos y manitos arriba.

"Humor mujeres!!! Lamentablemente es la verdad", se puede leer en otra de las reacciones.

Foto: Gentileza

Otras personas, en cambio, se mostraron en desacuerdo y así lo hicieron saber. "Lamentable que tomen esto como un chiste. En un momento donde estamos tratando de romper estereotipos de mujeres, no debemos tomar esto como un chiste", sentenció una usuaria.

Mientras que otra de las seguidoras fue un poco más tajante: "No da... me hizo acordar al 'yo no estuve con Norita'. Hay chistes que ya no son chiste", lanzó haciendo referencia a las remeras que salieron después del asesinato de Nora Dalmasso.

Lo cierto, es que las creadoras aseguraron que la bolsa "se hizo con humor" y que la fabricación de este único ejemplar surgió de un pedido repetido que le hicieron varias de sus seguidoras a raíz de lo ocurrido.

"Se hizo sin ánimos más que reírnos sin polemizar. Solo eso", explicaron y decidieron no darle mayor trascendencia a los comentarios que estaban en desacuerdo con el producto.

Un proyecto con mujeres en situación vulnerable

El proyecto fue creado por Luz Muro y Paula Galay, dos amigas dedicadas a distintos rubros, las cuales decidieron llevar adelante alguna iniciativa juntas. Así surgió Tres más seis.

Desde los inicios del emprendimiento, mantienen los mismos productos y la idea de cuidar el planeta. Por eso, se propusieron hacer sus diseños en arpillera, ya que es un material orgánico. Además, utilizan tinturas vegetales y las manijas están hechas de cuero recuperado, dándole así una nueva vida útil.

Con ese material también se hacen las etiquetas tan distintivas de la marca, que tienen una suerte de consigna y compromiso social: "6 + 3= 9 y también lo es 5 + 4 = 9; respetemos otras maneras de pensar”. El 9 no es casual. Lo eligieron, explican, porque "ese numero representa el dar a los otros".

Foto: Gentileza

“Habia algo que teníamos definido y era que nos proponíamos involucrar a muchos en este proyecto. Las ganancias no podían ser solo para dos”, explicó Luz a Clarín en una nota de 2020. Con ese objetivo, llegó la idea de trabajar con una fundación o con un taller. Y creció el entusiasmo.

A traves de la Dirección de Promoción Social de Tres de Febrero llegaron al Barrio Ejército de los Andes, donde funcionaba una biblioteca a la que acudían mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes son madres en su mayoría y al momento en el que sus hijos iban al colegio, se juntaban y aprendían a coser a traves de otras mujeres que eran costureras experimentadas.

“Era un espacio de contención social y ya no lo es, ahora se convirtió en un taller. Las bolsas se convirtieron en su medio de vida y no solo en un espacio que las contenía”, explicó Luz.