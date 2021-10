Haaland se lesionó y estará varias semanas fuera de las canchas

El noruego Erling Haaland, uno de los máximos goleadores de la Bundesliga alemana, será baja por "varias semanas" debido a una lesión en la cadera, anunció este viernes su entrenador en el Borussia Dortmund, Marco Rose.



El delantero, de 21 años, expresó a sus seguidores en la red social Twitter que estará fuera de la cancha por el momento: "Es tiempo de enfocarme en la recuperación. Volveré más fuerte".



El noruego jugó la totalidad del partido del miércoles pasado ante Ajax de Países Bajos (0-4) por la Liga de Campeones.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv