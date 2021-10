https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.10.2021 - Última actualización - 13:47

13:39

Daniela Giménez, nadadora que ganó un diploma en Tokio 2020, disparó contra el periodista por un audio que se filtró.

En redes sociales La fuerte crítica de una deportista paralímpica a Bonadeo: "Escuché a la persona más ignorante" Daniela Giménez, nadadora que ganó un diploma en Tokio 2020, disparó contra el periodista por un audio que se filtró. Daniela Giménez, nadadora que ganó un diploma en Tokio 2020, disparó contra el periodista por un audio que se filtró.

Daniela Giménez representó cuatro veces a la Argentina en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, hoy la noticia no hace alusión a sus logros deportivos, sino a una dura carta que le dedicó a Gonzalo Bonadeo luego de que se viralizara un audio de una conferencia que dio el periodista de TyC Sports en 2016.

Antes de empezar su locución, Bonadeo aclara "soy un bocón y a veces digo barbaridades" para luego sostener que en los Juegos Paralímpicos "no se deberían otorgar medallas" y quitar el "barniz" competitivo. En el mismo audio, aclara que la medalla obtenida por la "chiquita" (para referirse a Yanina Martinez) en los 100 metros llanos "debe ponerse en contexto, ya que hubo 14 finales de 100 metros llanos, todas en diferentes categorías".

Cuando Giménez escuchó el audio de la conferencia, realizó un duro descargo a través de su cuenta de Instagram "Hace muchos años sé que opinas esto sobre los Juegos Paralímpicos (así se dice ya que está claro que hasta eso ignorás), pero ahora esta recorriendo por todos los celus este audio donde finalmente lo expresas, así que quiero aprovechar para yo decir mis palabras también", arrancó.

"Por suerte arrancás diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí sólo escuche a la persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad. Hablar con desconocimiento de la patología de Guillermo Marro y minimizar sus logros deportivos, referirte a la Gran Yani Martínez como "la chiquita ésta", discutir sobre clasificación cuando tenés conocimiento cero y decir que los Juegos Paralímpicos tienen un "barniz" competitivo, que nuestro logro es superar nuestros "dramas". No puedo seguir citándote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés nada. No entendés nada de deporte. No hablo de paralímpico u olímpico, de deporte y fin", siguió Giménez.

Y disparó: "Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por "sobrevivir nuestros dramas" cuando a lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes, porque desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar.

"Demostraste que estás vacío y que llegó la hora de lijar la capa vieja de barniz de prestigio que tenés. Te dejo una foto con algunas de mis ultimas medallas empapadas en orgullo deportivo", concluyó.