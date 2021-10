El cineasta Joel Souza, herido por Alec Baldwin, recibió el alta hospitalaria

Una de las dos personas baleadas accidentalmente por el actor Alec Baldwin, el cineasta Joel Souza, ha recibido el alta hospitalaria.

Esta información ha sido compartida por la actriz Frances Fisher en su cuenta de Twitter, donde dijo "El director Joel Souza me dijo que había salido del hospital".

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N