Barro presenta su nuevo disco: "Las canciones son una ofrenda a la vida"

La agrupación musical santafesina acaba de terminar su segunda placa, “Canciones como flores”, siete años después de “Meteorólogico”. Se trata de “Canciones como flores” que reúne once temas propios nacidos de un proceso de varios años de trabajo cooperativo, no exento de instancias de juego con los sonidos.

El músico Carlos “Negro” Aguirre señaló que Barro es un proyecto “súper creativo” que aborda la canción urbana con “absoluta libertad y desprejuicio”. Crédito: Gentileza Pablo Martínez

Por Juan Ignacio Novak SEGUIR La agrupación santafesina Barro ya tiene listo “Canciones como flores”, el segundo disco desde que comenzaron con esta original propuesta musical, que hoy está integrada por Cintia Amorela Bertolino, Franco Bongioanni, Agustina Cortés y Gonzalo Díaz. La placa, editada por el sello Shagrada Medra, reúne once canciones autorales del litoral argentino, que emergen, en palabras de los propios integrantes del grupo, bajo la forma de “una ofrenda a la naturaleza, a lugares, a las personas que vienen y las que ya no están, a la vida que nos rodea”. Cintia Bertolino, quien dialogó con este medio junto a Franco Bongioanni para contar detalles del disco, explicó que

estuvieron bastante tiempo buscando el título. “Es que en cada una de las canciones se hacen muy presentes los pájaros, que para nosotros tienen un significado muy especial, son esos animales que también nos brindan la música que escuchamos desde el amanecer hasta el atardecer. Luego llegamos a las flores que tienen polen, que vuela y llega a otros lugares. Justamente, ‘Canciones como flores’ tiene la intención de que las canciones vuelen y lleven su información a los corazones que quieran recibirla”, explicó. Ampliar la familia La flamante obra discográfica fue editada por el sello Shagrada Medra, con el acompañamiento de Carlos “Negro” Aguirre y Luis Barbiero. “Con el ‘Negro’ tenemos una relación de muchos años. Por esa cercanía, en algún momento el trabajo conjunto se iba a dar y finalmente llegó en este contexto. Sumarnos a Shagrada es, para nosotros, como ampliar la familia. Ampliar la red de relaciones humanas y el trabajo cooperativo”, detalló al respecto Franco Bongioanni. Foto: Gentileza Pablo Martínez Confluencia Una característica de Barro es que, en su interior, convergen ritmos afro americanos, sonoridades litoraleñas y andinas, música de cámara y elementos del jazz y el rock. Ante la consulta de cómo convive todo eso al momento de unir las ideas y cómo definen los resultados, Franco apuntó que es difícil ponerle un nombre. “Más que con el resultado, nos quedamos con el proceso que tiene que ver con la forma de trabajo que venimos sosteniendo desde siempre. La idea de juntarnos a hacer canciones y no poner una negación antes de empezar. Cómo intérpretes musicales, tenemos un bagaje cultural diverso y rico. Usarlo a la hora de componer canciones es la esencia de Barro”, aseguró. Cintia se refirió a ese mismo proceso y recordó que al momento de moldear una canción son como “obreros” al servicio de la poesía, la textura y la combinación de timbres. “En ese cruce de músicas dado por las experiencias que cada uno trae, aparece el juego, que es el anclaje principal. Permitirnos el juego con esa materia prima preexistente para moldear y convertirla en algo nuevo. Como el barro, que es moldeable, se vuelve a fundir y vuelve a crecer. Allí todo se pudre y vuelve a nacer, nuevas flores aparecen”, apuntó. Foto: Gentileza David Lescano Independencia y cooperación El grupo, además, tiene un fuerte compromiso con la autogestión y el cooperativo, artesanal e independiente. Lo cual se traduce en los logros artísticos. Para Franco, sobre todo, se visualiza en los arreglos. “La composición es un momento individual, íntimo. Pero a la hora del arreglo el trabajo es colectivo, cooperativo, tiene que ver con las juntadas a explorar, a jugar con las texturas. Tal vez hay un día que dedicamos a explorar una textura de capas rítmicas, otro a compartir pensamientos y poesías y a ir a ver el atardecer al río. Todas esas cuestiones entran de alguna manera en lo musical. Se permeabilizan en el resultado artístico”, explicó. Manifiesto Hace varios años, en los inicios del proyecto, los integrantes de Barro elaboraron un Manifiesto, algunos de cuyos párrafos tienen vigencia en el contexto actual, no solo de Santa Fe sino de la Argentina en general. Por ejemplo, aquel que dice: “Dialogar, mientras más voces diferentes, mejor… puede ser un camino, convertirnos en políglotas sonoros de un lenguaje que nunca fue universal. ¿Puede un berimbau o una tarka hablar en lengua MIDI? Tal vez no, tal vez sean monólogos en collage de los cuales crecen flores de ficción. Y en esa ficción jugamos a ser nosotros mismos y puede que nos reconozcamos al final de la tarde”. Foto: Gentileza del grupo

