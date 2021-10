Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.10.2021

Presencialidad en los bancos

UN LECTOR HARTO

"Una pregunta para nuestros gobernantes: ¿cuándo los bancos van a volver a atender en forma presencial? Todas las actividades se han normalizado, en general, pero los señores feudales de los bancos no quieren volver a la atención personalizada. Los balances que acaban de cerrar de las entidades bancarias han dado unas ganancias exorbitantes. Y eso se repite año tras año. Sin embargo, están aplicando, con la complicidad del respectivo gremio, instrumentando una política de reducción de personal y están tratando por todos los medios de seguir conservando la atención digital, que a mucha gente le complica la vida. Entonces, este es un llamado al raciocinio, al sentido común, a los presuntos reguladores de la vida social, de las relaciones económicas, entre la gente. ¡Queremos volver al banco presencial! Es nuestro derecho. Estamos hartos de soportar el maltrato digital, el maltrato telefónico de los bancos. Están ganando sumas millonarias y están despidiendo gente, con la anuencia del gremio bancario. Pero nosotros, los usuarios, sufrimos en el medio, el maltrato, el destrato, a veces la imposibilidad de hacer determinados trámites. Hay gente grande que no tiene computadora, que no sabe acceder al sistema y no tiene por qué saberlo. Si nos han obligado a bancarizar nuestro salario ¡que nos atiendan!".

Reparación de alumbrado público

ALBERTO AGUIAR

"Al secretario de Hacienda municipal, Luciano Mohamad, que ya han enviado el presupuesto municipal 2022: espero, le solicito tenga a bien aprobar una pequeña partida para reposición de alumbrado público. Tengo varios reclamos: 36.983 (2019), 5.135, 34.841, 46.718, 45.613 (2020), y los reclamos por falencias de alumbrado público 15.158, 27.744, 29.996, 29.998, 30.748 (2021). Se trata de zonas donde hay escuelas, comedores comunitarios y se producen muchos robos. Imaginen el gasto, tiempo y costo de los que nos ocupamos de hacer estas llamadas para que respondan a estas demandas de falta de luz. Espero que las cosas, y más como éstas, esenciales, se hagan".

Reflexión

MARÍA ROSA

"ANGUSTIA y consuelo podrían ir juntos, pero… ¿angustia y ALEGRÍA?, ¿qué dupla es ésa?, ¿cómo es posible? Como el sol se abre paso en una mañana fría de invierno y de a poquito va alumbrando y entibiando la tierra, así la misericordia (que es acercarse con el corazón a la miseria del otro) y el amor de Dios nos envuelven. Pero hay más que eso. Apoyados en la confianza, estemos listos para recibir alegría, porque esa es la buena voluntad y la promesa de un Dios que otorga gracia sobre gracia. Las circunstancias no cambian la firmeza de un Dios empecinado en amarnos y salvarnos, y que por su Espíritu quiere transmitirnos gozo, que es alegría que viene desde adentro hacia afuera, que no depende de lo que sucede, sino de la seguridad de que no estamos solos ni perdidos. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. El Salmo 94:19 dice: 'Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría'. Tenemos el maravilloso regalo de Dios del libre albedrío, para creerle o no. Cada uno es responsable de la decisión que tome".

Llegan cartas

La niñez no puede esperar

Por Dr. Raúl Néstor Nessier

El 20 de Octubre se celebró en nuestro país el Día de la Pediatría, y éste año se cumplieron 110 años de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (el 20 Octubre 1911).

Hoy, la niñez duele. Las estadísticas sobre nuestros niños, niñas y adolescentes lastiman. Porque, como decía Gabriela Mistral "la niñez es hoy", ellos no pueden esperar…

El mes que viene se cumplen 62 años de la "Declaración de los Derechos del Niño" por la ONU, (noviembre de 1959). Como expresaba el Dr. Florencio Escardó (pediatra mendocino): "pareciera que la simple enumeración de esos derechos tranquiliza nuestra conciencia"... porque los derechos del niño muchas veces son proclamados y pocas veces respetados.

También este maestro de la Pediatría Argentina decía: "el niño es el punto de partida del hombre, quien no tiene comida, no tiene punto de partida biológico, quien carece de un núcleo que funcione como familia, no tiene punto de partida social".

La Sociedad Argentina de Pediatría es defensora inclaudicable en la Defensa de los Derechos del Niño.

Pero no solo los pediatras se preocupan, ocupan y dedican sus vidas en favor de la niñez -en especial la más desprotegida y marginada-, por eso en este día es importante reconocer a tantas mujeres y hombres que muchas veces desde el anonimato, en sus distintas profesiones y roles sociales, se dedican a ellos para darles un futuro mejor.

Sería imposible mencionar a tantos pediatras (mujeres y hombres), que engrandecieron la Pediatría Santafesina; pero en el recuerdo de "uno", quiero reconocer a "todos".

Dicen que Dios manda a sus ángeles a proteger a los hombres en la tierra y algunos se visten con guardapolvos blancos. Yo he tenido la dicha de conocer a "uno de ellos", era un hombre con nombre de ángel, y que a pesar de su enorme currículum profesional y de tener innumerables reconocimientos locales, nacionales e internacionales, solo se anunciaba en la puerta de su humilde consultorio con una placa que decía: DR. ÁNGEL SPEDALETTI… "Médico de Niños".