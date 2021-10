https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.10.2021 - Última actualización - 16:04

16:01

Plan de vacunación

Corrientes vacunó con segunda dosis anticovid al 65% de la población

Lo informó el Ministro de Salud Pública de la provincia de Corrientes y a su vez remarcó que el uso de barbijo en espacios abiertos ya no es obligatorio a no ser que haya aglomeración de gente.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Plan de vacunación Corrientes vacunó con segunda dosis anticovid al 65% de la población Lo informó el Ministro de Salud Pública de la provincia de Corrientes y a su vez remarcó que el uso de barbijo en espacios abiertos ya no es obligatorio a no ser que haya aglomeración de gente. Lo informó el Ministro de Salud Pública de la provincia de Corrientes y a su vez remarcó que el uso de barbijo en espacios abiertos ya no es obligatorio a no ser que haya aglomeración de gente.

La provincia de Corrientes alcanzó este viernes al 65 por ciento de la población con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, según informó el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, a la vez que fundamentó la decisión de levantar la obligación del uso del barbijo en espacios públicos y recreos en los establecimientos escolares.

"Corrientes tiene un muy buen porcentaje de cobertura de vacunas ya que estamos entre un 96 y 97 por ciento de primeras dosis y entre el 65 y el 66 por ciento de segundas dosis aplicadas", dijo el ministro Ricardo Cardozo. Tenés que leer Corrientes llegó al récord de días consecutivos sin muertes por coronavirus

El funcionario encabezó en las últimas horas una reunión del Comité de Crisis de la provincia con un equipo de asesores del gobernador Gustavo Valdés para definir "recomendar a la población que no es obligatorio el uso del barbijo en ambientes libres", explicó el jefe de la cartera sanitaria.

No obstante aclaró que "sigue siendo obligatorio el uso donde hay conglomerados de personas, por ejemplo, la peatonal Junín en la capital y también en ambientes cerrados".

"Su uso es aconsejable porque está comprobado a nivel internacional que sirve para disminuir de manera muy importante el contagio por lo que las recomendaciones de uso de barbijo, de distanciamiento, de ambientes aireados continúan siendo efectivas", subrayó Cardozo.

Y añadió que el barbijo "en un ambiente donde no hay nadie y al aire libre, racionalmente en este momento no se considera apropiado su uso”. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en