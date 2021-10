Cristian "Cuti" Romero contó que hace unos años pensó en dejar el fútbol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor de la Selección reveló un conflicto que tuvo con los dirigentes de Belgrano cuando todavía defendía los colores del club cordobés.

El Cuti Romero sorprendió a todos. El defensor campeón de América con la Selección Argentina confesó que estuvo cerca de retirarse hace unos años, después de un conflicto con los dirigentes de Belgrano, su ex club.



“A mis 17 años, los dirigentes del club me tiraron tanta mierda y ha sido fuerte. Cuando vino Genoa para comprarme, me dijeron mirá que a los tres meses vas a volver a buscar trabajo. Cuando me fui y firmé, esas palabras quedaron. Pero bueno, hoy disfruto donde estoy”, dijo el jugador del Tottenham.



Y agregó: "He querido abandonar el fútbol y que se me dé todo esto para mí es algo que jamás hubiera pensado. Gracias a mi representante que me acompaña día a día y me hizo ser fuerte fuera de la cancha, me dio fuerzas para seguir y hoy sigo así, tratando de mejorar y de disfrutar lo que vivo".







Además, el actual jugador del Tottenham afirmó que su mayor virtud es “el anticipo” y que siempre le gusta “ir para adelante”. En una distendida entrevista, le agradeció a la gente por el apoyo hacia la selección, a su ex entrenador en Atalanta por haberlo potenciado y se mostró muy feliz de poder disfrutar de convocatorias y partidos en la selección.



“Todo lo que estoy logrando es algo impensado, nunca me lo he imaginado. Estar compartiendo vestuario, una cena o un truco con Messi, el Fideo, que han vivido tanto con la Selección, es lo máximo. Trato de disfrutarlo porque no se vive todos los días”.



Por último afirmó que la Selección está “muy bien” futbolísticamente pero que deberían enfrentar a grandes selecciones haciendo mención a las europeas.