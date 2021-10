https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.10.2021 - Última actualización - 16:37

16:29

El wing argentino, ganador del bronce en Tokio 2020, explicó que "por razones personales y una decisión de vida" decidió dar un paso al costado y alejarse del combinado nacional.

Rugby Rodrigo Etchart anunció su retiro de Los Pumas 7's El wing argentino, ganador del bronce en Tokio 2020, explicó que "por razones personales y una decisión de vida" decidió dar un paso al costado y alejarse del combinado nacional. El wing argentino, ganador del bronce en Tokio 2020, explicó que "por razones personales y una decisión de vida" decidió dar un paso al costado y alejarse del combinado nacional.

Rodrigo Etchart, un jugador histórico de de Los Pumas 7's, medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, anunció este viernes que no continuará jugando con el seleccionado argentino de Seven.





Etchart recibió el reconocimiento de sus compañeros de selección, quienes le hicieron un pasillo de despedida, lo aplaudieron y subieron un video a la página scrum rugby.





El jugador de 27 años formó parte de los Los Pumas 7's en dos Juegos Olímpicos (Río 2016 y Tokio 2021) y en el Circuito Mundial de Seven marcó 307 puntos (14to, en la tabla histórica del seleccionado), y apoyó 61 tries (octavo lugar en la tabla).





El deportista realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se despidió del Seven. "Propónganse sueños, están para cumplirse", comenzó diciendo Rodrigo Etchart. "Y principalmente gracias a cada persona que me crucé en esta tremenda aventura, aunque haya sido un torneo, me llevo grandes amigos para lo que queda de la vida. Elegí transitarlo así, poniendo como prioridad la conexión con la gente, y no me arrepiento de nada", cerró el jugador.