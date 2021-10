https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cannabis y energía solar: Jujuy no fuma ni espera

Gerardo Morales pasó por Santa Fe. En la agenda del gobernador de Jujuy no hay rutas cortadas sino medicina innovadora, luz que no contamina y baterías para autos eléctricos.

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR Por Mario Cáffaro SEGUIR “Acabamos de inaugurar un complejo biotecnológico con escala industrial. Producimos Cannabis y hemos empezado tratamientos con enfermos con epilepsia refractaria en los hospitales de Jujuy”. Cambió rápido el mundo respecto del cáñamo. El gobernador de Jujuy habló con El Litoral sobre la experiencia en su provincia con el aceite medicinal. “En noviembre las 160 farmacias de la provincia van a vender aceite de cannabis fabricado en la provincia desde la semilla, la planta, la flor, el ingrediente farmacéutico activo y el aceite. Desde marzo o abril estará en las farmacias del país cuando termine el trabajo de la Anmat. Mario Negri, Gerardo Morales y Mario Barletta - Foto: Pablo Aguirre - Trazabilidad y dosificación. ¿Quién se encarga de esos análisis decisivos? - Con Anmat venimos trabajando hace tres años y medio. También con autorizaciones de los ministerios de Seguridad y de Salud. el Instituto Nacional de la Semilla, el INTI, Aduana, Afip. Cumplimos normas de buenas prácticas de facturación, que exige el mundo y particularmente Europa, con buen control de trazabilidad. Ha habido un fallo de la Corte que obliga a la obra social de Entre Ríos que obliga a cubrir el 100% de aceite de cannabis medicinal a un paciente que posee recetas de un neurólogo. Tenemos la guía clínica de recetas; hemos trabajado con la Universidad de Jerusalén. Y con Canadá también. - ¿Este cultivo es alternativo al tabaco? - Espero que en 5 o 10 años dejemos de producir tabaco e introduzcamos cannabis con fines medicinales. Pero será decisión de los productores. Tiene 10 veces más rentabilidad que el tabaco. - Litio. ¿Cómo está la escena de inversiones? ¿Podremos escalar en el país para producir autos eléctricos, más allá de las baterías? - La clave es fabricar las baterías en Argentina. Sería un salto a la soberanía energética. Estamos con una capacidad de producción de 7.500 toneladas y el año que viene prevemos 82.500 toneladas. El mundo comercializa 420 mil toneladas; Jujuy va a ser el primer productor del país y se van a sumar Salta y Catamarca. Tenemos el compromiso de Ganfeng, que es la segunda fabricante de baterías en China y del grupo italiano Seri. Jujuy va a formar parte del esquema de movilidad eléctrica: carbonato de litio, material activo, celdas y ensamble. Si logramos fabricar material activo, debería ser la meta. - Ustedes tienen también energía solar en su provincia. -Tenemos Cauchari con 300 megavatios mientras hay sol. Jujuy consume 150. A mediados de 2023 vamos a estar produciendo 600 MW con una empresa 100% pública que nos deja un ingreso de 1200 millones de dólares en 20 años. De la renta, unos 500 millones de dólares hemos volcado en gran medida en educación, en conectividad, 258 escuelas nuevas con paneles solares incluyendo tres técnicas que aportan lo que no consumen al sistema. Para la conectividad tenemos un crédito de la CAF de 307 millones que nos permite invertir en 2 mil kilómetros de fibra. Tenemos 5 pueblos solares y con el Invap tenemos un proyecto ejecutivo para una planta termosolar. - ¿El capitalismo gotea, derrama? - El litio es un negocio en el que tenemos 1000 millones de dólares de inversión en dos proyectos; hay 4700 trabajadores en la puna a 4 mil metros de altura, y con renovables hay un crédito chino. El capitalismo derrama, genera trabajo, proveedores locales. De las comunidades indígenas hay soldadores de los salares que hoy tiene una Pyme con 70 empleados. De prejuicios y terrorismo “No tenemos ley de Cannabis porque hubo prejuicios, porque hubo lobbies, porque la cultura. El fallo de la Corte no sólo resuelve el problema de un particular; va a facilitar el trámite de la ley. Se terminan los prejuicios”, dijo Mario Negri. El diputado nacional advirtió: “hay que escribir la década de Jujuy; este reportaje no hubiese existido; estaríamos hablando de plazas tomadas y rutas cortadas, de la violencia como factor cotidiano; Jujuy recuperó la paz y es un orgullo para nosotros como radicales”. Sobre el contraste que supone ese escenario con la violencia de los autodenominados mapuches en Patagonia, Negri dijo que “dejando a salvo a los mapuches originarios, los que hoy están en las noticias no están en condiciones de decir que representan a nadie. Es terrorismo prácticamente. Es muy peligrioso que el presidente le mande una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabeka Carreras, donde le dice poco menos que ‘te voy a hacer una gauchada’. Un gobernador, frente a cualquier situación institucional, debe tener ayuda federal”.

El 15 de noviembre y el riesgo de explosión Más allá de resultados electorales, Merio Negri reconoció que “hay una demanda de cómo interpretar al Estado, qué pasa con los recursos, cómo se genera el ingreso. No hay exportación y vivimos de la emisión. Lo cierto es que tenemos un fuerte retroceso institucional en el país y una gran pérdida de valor de la palabra del presidente. Eso nos preocupa”. Respecto de la convocatoria de Sergio Massa al diálogo y el temor en Cambiemos al “abrazo del Oso”, el cordobés señaló que (no tenemos temor porque tenemos en claro las cosas. El gobierno tiene que estar tranquilo porque nosotros no empujamos a nadie; no sé qué hubiera pasado si nosotros nos saltamos la fila; quién hubiera empujado a quién. Estamos pensando en la gobernabilidad, en el 45% de pobreza, en un país que tiene un iceberg por delante. El gobierno tiene que tener un plan; lo que tiene es un operativo electoral. Guarda coin la explosión; tenemos congeladas las tarifas”. Bioplástico y reforma laboral “Los científicos nos pueden ayudar con el Cannabis. Bioplástico de cáñamo, papel, fibras textiles. El cáñamo es conductor (es mejor que el grafeno) según algunos estudios en Estados Unidos. Hay un desafío científico y tecnológico; podemos armar una buena sociedad”, dijo Morales tras su paso por el Parque Tecnológico Litoral Centro. Mario Barletta, candidato a Diputados nacional de JxC, ratificó que “el conocimiento es la llave para generar oportunidades de producción, agregar valor, sustituir importaciones”.

Sobre la viabilidad de la economía del conocimiento con leyes laborales de los ‘70, Barletta expuso que “hay que analizar la ley, ajustarla a estas cuestiones. Esto no va a perjudicar a los trabajadores; por el contrario, va a generar más oportunidades. No podemos seguir con leyes que tengan que ver con otra realidad mundial. Ni leyes laborales ni impositivas. Después de Alfonsín se tapó el tema de la democratización gremial. “Éstas últimas elecciones -concluyó- me dan una fuerte esperanza y optimismo. Da la sensación, en una democracia que sigue siendo joven, que hay muchos que en situación de vulnerabilidad empiezan a pensar que la vida no es dádiva, que hay que recuperar la dignidad, que el soborno no es lo mejor para ellos, sus hijos o el país”. ELECCIONES PASO 2021 Senado Nacional Diputados Nacional Concejo SF

