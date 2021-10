El mexicano "Checo" Pérez hizo el mejor tiempo en los ensayos para el Gran Premio de Estados Unidos

El mexicano Sergio "Checo" Pérez, con Red Bull, hizo hoy el mejor tiempo en los ensayos para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se correrá el domingo en Austin, Texas.

La práctica fue tensa por el cruce en pista del líder del certamen, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y su escolta y campeón vigente, el británico Lewis Hamilton (Mercedes). Como ya sucedió en algunas competencias de este año, llevaron su duelo al límite y estuvieron muy cerca de tocarse en la recta principal.

