https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.10.2021 - Última actualización - 8:55

4:10

Luego del paso fallido en La Paternal, contra Argentinos, el campeón necesita reaccionar con el empuje de su gente. Siempre son duros los equipos de Zielinski.

A las 15.45 recibe a Estudiantes de La Plata Colón quiere despertar en la siestita de domingo Luego del paso fallido en La Paternal, contra Argentinos, el campeón necesita reaccionar con el empuje de su gente. Siempre son duros los equipos de Zielinski. Luego del paso fallido en La Paternal, contra Argentinos, el campeón necesita reaccionar con el empuje de su gente. Siempre son duros los equipos de Zielinski.

"Hicimos todo mal y me incluyo. No me molesta perder ni la irregularidad, me molestan otras cosas...", fue la frase caliente de Eduardo Rodrigo Domínguez después de perder 3-1 con Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona de La Paternal. Ahora, con pocas horas de descanso y reflexión, llega el nuevo examen contra el casi siempre duro equipo de Ricardo Zielinski.

Si en algo puso el acento el "Barba" es que Colón necesita y mucho del aliento de su gente en el Cementerio de los Elefantes. Es que con la vuelta del público, el campeón está invicto: empató con Banfield y lo bajó a Talleres de Córdoba.

Por lo visto, cuando no hay nada extra en juego (un grande como San Lorenzo, todo el país mirando contra Talleres), al equipo le cuesta "meterse", como si ya estuviera jugando la final de Campeones en diciembre.

Soñar con otra copa no está mal; el tema es que faltan casi dos meses y 8 fechas, entre ellas el clásico en la última y de visitante.

Es por eso que el entrenador pide ayuda con el aliento de sus fieles en el Cementerio de los Elefantes, para que los players se motiven en partidos "normales".

Si bien hay bajones e irregularidad futbolística, todo pasa por la cabeza. Sino es imposible explicar el partido caliente contra Talleres ganando y la levedad en La Paternal a los cuatro días perdiendo 3-1.

Para este momento del Colón Campeón, la baja de Rodrigo Aliendro (expulsado el jueves en el Diego Armando Maradona) asoma como irremplazable: mete, juega y llega al gol. Es, junto a Burián y Goltz, de lo mejor en los últimos partidos.

Así las cosas, este Colón-Estudiantes se presenta con ambos equipos llegando al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Colón viene de caer por 1 a 3 frente a Argentinos Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Estudiantes igualó 1-1 ante Atlético Tucumán en la jornada anterior. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 derrota y 3 empates.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador.

El local está en el séptimo puesto con 26 puntos y 7 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 27 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.

El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer, de la llamada "camada nueva" de los silbatos en la Argentina.