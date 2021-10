Cuenta regresiva para la "fiesta de la guitarra"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.10.2021

Emiliano Quaranta por la sede Rosario, y Osvaldo Lucero y Gastón Menguez por la sede Santa Fe representarán a la provincia de Santa Fe en el Festival Guitarras del Mundo, que se realizará entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre en todo el territorio nacional. Allí, podrán mostrar su trabajo en una vidriera internacional.

Tras participar en el segundo Concurso de Cuerdas Santafesinas de UPCN, Emiliano Quaranta (sede Rosario) y Osvaldo Lucero y Gastón Menguez (sede Santa Fe) fueron seleccionados para representar a la provincia en la 27º edición del Festival Guitarras del Mundo. El jurado estuvo integrado por Pablo Ascúa (por el Instituto Superior de Música de la UNL), Luis Medina (por la Escuela de Música del Liceo Municipal "Antonio Fuentes de Arco") y Oscar “Poli” Gomítolo (por la Asociación Sonamos Latinoamérica).

El festival, que tendrá lugar entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre en todo el territorio nacional, volverá a celebrarse en forma presencial, tras la edición virtual de 2020. Dentro de la grilla del circuito cuatro, que incluye las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, además de los artistas seleccionados en concurso, se presentará Elías Esper, compositor, guitarrista Flamenco y laudista árabe. También Silvina Saldaña, nacida en Buenos Aires, quien ha dado conciertos en importantes salas de Argentina, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Alemania, Paraguay, Suiza, USA, Italia y España. Y Daniel Mariatti, de la ciudad de Rufino, quien compartió escenario varias veces con el reconocido Juan Falú.

Elías Esper.Foto: Gentileza producción

Sutileza musicales

Emiliano Quaranta, de Rosario, contó que la experiencia de participar en el concurso de cuerdas fue muy buena. “En Upcn nos trataron con mucho respeto y valoraron nuestro trabajo”. En su caso, presentó un repertorio clásico. “Doy clases en la Universidad Nacional de Rosario en la materia guitarra clásica y tengo una formación totalmente clásica. Estudié en Europa y en Paraná con Eduardo Isaac, siempre en el ámbito de la guitarra clásica”, contó en diálogo con este medio.

Emiliano apuntó que decidió presentar ese trabajo para diferenciarse del resto de los participantes, que tocaron sobre todo arreglos de tango y folclore. “Hice la elección tratando de ver cuál es mi fuerte, donde puedo expresar las sutilezas musicales y no tanto el virtuosismo. Pensando en que, después de estos tiempos de pandemia, uno está un poco fuera de estado por no haber estado mucho en los escenarios. Por eso llevé obras en las cuales me sentía cómodo, pero donde podía mostrar cuestiones musicales bastante importantes, que sabía que se iban a valorar. Creo que el jurado valoró, al menos así fue la devolución, cómo me desempeñé a través del instrumento”, explicó.

Silvana SaldañaFoto: Gentileza producción

Apostar a lo propio

Para Osvaldo Lucero, ganador por la sede Santa Fe junto con Gastón Menguéz, fue una experiencia muy linda. “A nivel personal, siempre los certámenes son algo difícil de digerir, porque son como una batalla con uno mismo. Implica encontrarse con el instrumento, hacerse el tiempo para poder estudiarlo. La guitarra requiere mucha justeza y coordinación. Enfrentarse a los nervios, a la ansiedad, a querer tocar bien y a querer demostrar lo que uno cree que sabe hacer”, aseguró.

Lucero presentó tres temas en el concurso: el primero fue el chamamé “Kilómetro 11” de Mario del Tránsito Cocomarola, el segundo fue una cueca de su autoría que se llama “En tus pies donosa” y el tercero un aire de gato que también le pertenece. “Decidí incluir temas de autoría propia, siempre trato de hacerlo, me parece algo muy importante a la hora de mostrar que hay músicas nuevas de guitarristas locales y regionales. La devolución del jurado fue muy enriquecedora y sincera. Nos hablaron de los estilos que hay a la hora de interpretar la guitarra solista y eso es muy destacable”, afirmó.

Osvaldo Lucero.Foto: Gentileza del artista

Osvaldo se mostró entusiasmado ante la chance de representar a Santa Fe en el festival Guitarras del Mundo. “Es una gran responsabilidad y una alegría que nos den la posibilidad a los músicos de mostrar lo que sabemos hacer. La música es algo que me acompañó desde pequeño, desde que mi mamá me puso el instrumento en los brazos. Fue ella la que me enseñó los primeros acordes a la edad de diez años y a partir de ahí nunca más lo dejé. Es una pasión que nunca se acaba”, remarcó Lucero, quien acompaña en la actualidad a diferentes artistas santafesinos, siempre como sesionista, y tiene en preparación su primer disco, que está pronto a salir.

El desafío de mostrar música original

Gastón Menguéz, de Esperanza, también valoró la experiencia del concurso. “Sabía que el nivel era alto”, indicó. Para participar, presentó tres piezas: un arreglo propio de una balada de jazz y dos composiciones suyas sobre ritmos folclóricos argentinos, una vidala y una cueca. “Es sobre lo que venía trabajando en este último tiempo y tenía ganas de darlo a conocer, que lo escuchen colegas y que lo escuche un jurado que está muy interiorizado en el instrumento. Siempre es un desafío mostrar música original, porque uno no sabe cómo va a ser recibida”.

Gastón Menguez.Foto: Gentileza del artista

La valoración del jurado coincidió con la premisa que siguió Gastón. “Cuando se dio a conocer que iba a compartir el premio con el colega Osvaldo Lucero los integrantes del jurado comentaron que valoraron que hubiéramos hecho música propia, composiciones originales. El perfil del concurso fue estar siempre abierto a los nuevos repertorios, a la amplitud de propuestas diferentes, ya que la guitarra es un instrumento que tiene muchísimas facetas distintas”, apuntó.

Para Menguéz, participar en el Festival de Guitarras del Mundo será cumplir un sueño. “Es un festival al que hace mucho que vengo asistiendo como público y donde todos los amantes de la guitarra, aficionados y profesionales, nos encontramos. Es como una fiesta de la guitarra”, finalizó.

Daniel Mariatti.Foto: Gentileza producción