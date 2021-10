https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.10.2021 - Última actualización - 14:24

14:20

Tras la penosa derrota de sus dirigidos con Independiente Rivadavia, en Mendoza, el DT presentó formalmente su dimisión a los dirigentes y ya fue aceptada. Gonzalo Del Bono o Franco Mendoza lo sucederán de manera interina.

Mala campaña Walter Otta renunció a la conducción técnica de Atlético Rafaela Tras la penosa derrota de sus dirigidos con Independiente Rivadavia, en Mendoza, el DT presentó formalmente su dimisión a los dirigentes y ya fue aceptada. Gonzalo Del Bono o Franco Mendoza lo sucederán de manera interina. Tras la penosa derrota de sus dirigidos con Independiente Rivadavia, en Mendoza, el DT presentó formalmente su dimisión a los dirigentes y ya fue aceptada. Gonzalo Del Bono o Franco Mendoza lo sucederán de manera interina.

Por Juan Carlos Scalzo

Se sabía que las cuatro fechas que restaban del torneo eran solo para cumplir y las únicas expectativas estaban puestas en la continuidad o no del entrenador, quien culminaría su vínculo con la institución a fin de año, y todo indicaba que lo cumpliría de no suceder nada extraordinario. Pero la derrota frente a la Lepra mendocina (3 a 2 después de estar ganando 2 a 0) fue tan dolorosa que golpeó fuerte y los hechos se precipitaron.

Sin nada por qué pelear en el torneo, la Crema llegó al Juan Bautista Gargantini con la intención de empezar a cerrar el año mostrando, a partir de no tener presiones, una mejor imagen que la triste e intrascendente exhibida a lo largo de toda la competencia, pero hizo todo lo contrario y su actuación fue casi vergonzante.

Aprovechando la necesidad de una victoria de su rival, los de Otta cerraron la primera mitad con una actuación aceptable y se fueron al descanso 2 a 0 arriba, pero en el complemento apareció nuevamente la mediocridad y la falta de personalidad de los rafaelinos que se desdibujaron por completo y los cuyanos, en base a carácter y temperamento, se lo dieron vuelta.

La falta de respuesta del equipo dentro de la cancha, por una absoluta ausencia de jerarquía, pero también de algunos que aporten personalidad, algo que no se le puede achacar al técnico sino a la dirigencia porque no se le lograron los refuerzos pretendidos y, peor aún, le fueron desarmando permanentemente el grupo, dieron como resultado esta que es una de las peores campaña de la Crema: está en el antepenúltimo lugar de la tabla de su zona y no cayó más solo porque abajo los tiene a Brown de Puerto Madryn y Santamarina de Tandil

Promediando la semana, el DT ya había adelantado que se sentía con un pie fuera de la institución al señalar que era “muy difícil continuar, (porque) la campaña es muy mala”. Y los números hablan a las claras ya que solo se pudieron cosechar 34 puntos en 30 presentaciones (casi un 38 %) y ocupa el puesto 16, sobre 18 equipos de la zona B. Si se mira el rendimiento de este segundo semestre es todavía más preocupante debido a que en 13 encuentros solo sumó dos triunfos, cuatro empates y siete derrotas.

Con este marco, si bien todo hace suponer que Otta tenía pensado marcharse el 31 de diciembre, la frustrante caída ante Independiente Rivadavía lo llevó a adelantar su decisión y tras el duelo le presentó su dimisión indeclinable a los dirigentes, que se la aceptaron sin objeciones.

A partir de hoy, los responsables del fútbol de Atlético de Rafaela comenzarán con la búsqueda del reemplazo de Otta pero con la mira puesta en el 2022, lo que seguramente hará que en las tres fechas que quedan por disputarse de la B Nacional, sea un técnico interino el que esté al frente del equipo.

Gonzalo Del Bono o Franco Mendoza son los apuntados, a priori, para ponerse al frente del plantel en este poco menos de un mes que queda por jugar.