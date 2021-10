https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.10.2021 - Última actualización - 16:19

16:16

En el marco del congelamiento de precios vigente, los supermercadistas destacaron la necesidad de que las empresas proveedoras entreguen los productos para satisfacer las demandas de los consumidores.

El "plan antiinflación" Supermercadistas piden que fabricantes garanticen la provisión de productos con precios congelados En el marco del congelamiento de precios vigente, los supermercadistas destacaron la necesidad de que las empresas proveedoras entreguen los productos para satisfacer las demandas de los consumidores. En el marco del congelamiento de precios vigente, los supermercadistas destacaron la necesidad de que las empresas proveedoras entreguen los productos para satisfacer las demandas de los consumidores.

De esta forma, sumaron su voz a las repercusiones de la implementación del programa de casi 1.500 precios congelados propuesto por el Gobierno Nacional en un intento por frenar la inflación.

En un comunicado, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) destacó el cumplimiento de los programas de precios acordados con los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 14 años.

Subrayó además su predisposición al diálogo, pero advirtió que son el último eslabón de la cadena y dependen del compromiso de los proveedores para el abastecimiento de los productos del acuerdo.

"Reiteramos nuestra disposición al diálogo y confiamos en el compromiso de nuestros proveedores para cumplir y mantener sus niveles de servicio dado que, como último eslabón de la cadena, dependemos de ello para satisfacer las necesidades de nuestras clientas y clientes", señaló la ASU.

Indicó que "en la última semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1050/2021, dispuesta por el Gobierno nacional".

"Confiamos en que ese trabajo dé sus frutos y que, a la mayor brevedad posible, el cambio de precios resultante del mismo se vea reflejado en las góndolas", indicó.

Desde el sector reconocen que según la experiencia de programas anteriores algunos productos de los más demandados tienden a faltar cuando se relaja la mirada social y política.

"Entregan menos cantidad, desaparece el producto o le agregan un elemento que lo diferencia para discontinuarlo", indicó una fuente del sector supermercadista.

En diálogo con la agencia NA, advirtió que "la industria está enmascarada en la fachada de los supermercados. Tenemos mucho más que perder porque el cliente ve que falta el producto en el supermercado y no se queja a la firma productora".

"Desde ASU se ha garantizado el cumplimiento de los programas acordados -Precios Cuidados, Acuerdo de Carnes (Cortes Cuidados)- y, del mismo modo, se han cumplido las disposiciones normativas que con similares objetivos se han ido dictando", señaló la ASU.

Como ejemplos, mencionó la Resolución 100/2020 y sus normas complementarias con motivo de facilitar el acceso a los alimentos y productos básicos en momentos de alta complejidad, como los vividos a lo largo del último año a raíz de la pandemia de Covid- 19".

La Secretaría de Comercio Interior emitió el martes la Resolución 1050, que estableció la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

En algunos casos retrotrayendo los precios hasta en un 40%, según surge del listado difundido.

La propuesta, dispuesta desde el Gobierno Nacional acaparó críticas del sector empresarial y político, desde donde advirtieron que la imposibilidad de actualizar valores de los productos generará desabastecimiento.

El "vinito" de Feletti

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, manifestó que apuesta a asegurar una canasta básica alimentaria regulada para la población y se preguntó si los trabajadores "no tienen derecho a tomarse un vinito" en las Fiestas de fin de año.

Tras la polémica que generó la medida que establece el congelamiento de precios de 1.432 productos y al ser cuestionado por los artículos contemplados, el ex diputado señaló: "La política alimentaria no es arroz y fideos. ¿Acaso los trabajadores no tienen derecho a celebrar las fiestas tomando un vino?".

En la misma línea destacó que se trata de una lista 1.432 productos de los cuales 300 están observados por "cinco o seis empresas", a la vez que aclaró que el 46% de esos productos, están ofertados por 18 empresas.

"No creo que nadie quiebre o que ocurra una catástrofe por anclar una canasta básica ampliada para fin de año", manifestó Feletti.

Acerca de los dichos de la oposición, declaró que "promover el desabastecimiento es un delito", y aseguró que "la especulación es el peligro del desabastecimiento".