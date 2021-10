https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.10.2021

Entre Ríos

Concordia: habló el fiscal de la causa sobre la supuesta violación grupal a una joven

Familiares de una joven que permanece internada en el hospital Masvernat aseguran que fue abusada sexualmente por un grupo de hombres. Quienes investigan la causa todavía no tienen datos concretos y aún no hay detenidos.

Hospital Masvernat, donde se encuentra internada la víctima de 22 años. Crédito: Gentileza

Este miércoles, familiares y amigos de una joven de 22 años hicieron una protesta frente a los Tribunales de Concordia para pedir justicia por una presunta violación en “manada”. Según aseguraron, fue rescatada inconsciente de una casa en la que varios hombres la golpearon y abusaron, durante el domingo a la madrugada. “Ella está en coma y no se puede mover. Tiene heridas por golpes y quemaduras y cuando fueron a buscarla estaba inconsciente y sin su ropa interior”, dijeron sus familiares. Tenés que leer Investigan una violación "en manada" en Concordia: la víctima está grave En su relato, indicaron que recién el lunes, pasadas varias horas de la denuncia, la Justicia hizo un allanamiento. Además, se quejaron porque “nadie nos cuenta lo que pasa”. Este viernes se volvieron a manifestar. “Convocamos a una marcha de nuevo porque hasta ahora no tuvimos respuestas y tampoco hay detenidos, pero todos sabemos quiénes estaban esa noche con ella y lo que pasó”, aseguraron. La joven sigue inconsciente, internada, pero sin respirador. Hasta el momento nadie ha podido hablar con ella ni saber qué sucedió durante esa madrugada. Las explicaciones de la Justicia El fiscal José Arias, que investiga la causa, habló con los familiares de la presunta víctima y luego dio algunas explicaciones a la prensa. Al parecer, no es sencilla la tarea de tratar de dilucidar qué fue lo que ocurrió. “Hay muchas evidencias que son contradictorias y que no permiten armar bien el caso, sobre todo porque no tenemos declaraciones de la víctima, que es lo más importante”, mencionó.

Sobre lo que hicieron hasta el momento, detalló: “Se han hecho las pruebas más relevantes y debemos reconstruir lo que sucedió”. A la hora de tratar de hacer la reconstrucción del hecho hay algunas trabas que no permiten que la Justicia avance, ya que los testimonios que los vecinos ofrecen no serían consistentes y habría muchas contradicciones. Respecto a las lesiones que presenta el cuerpo de la víctima en la zona del cuello o quemaduras en otras partes, que los familiares aseguran que se dieron durante el presunto abuso, la pericia forense determinó que no son recientes.

