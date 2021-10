https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Básquet

La gran actuación de Carlos Delfino no alcanzó en la derrota del Pesaro de Italia

El santafesino anotó 22 puntos en sólo 26 minutos que no fueron suficientes en la derrota ante Reyer Venezia por 77 a 68.

Crédito: Pesaro



Crédito: Pesaro

Este sábado, por la quinta fecha de la máxima categoría de Italia, se disputó un gran encuentro entre el Reyer Venezia y el Pesaro, con victoria para el conjunto de Bruno Cerella por 77 a 68. A pesar de la derrota, hubo una actuación descomunal para Carlos Delfino, que se encargó de demostrar que su alto rendimiento parece ser eterno. El santafesino ex NBA completó su planilla casi perfecta con 22 puntos, lanzando 4 de 5 en triples y 5 de 6 en tiros de dos puntos. Además, aportó 1 asistencia en sus 26 minutos de juego, totalizando 20 de valoración. Carlos Delfino volvió a dar muestras de su talento en la Lega. El santafesino logró su récord de la temporada con 22 puntos, en la derrota del Pesaro ante Venezia (77-68).



🔥 El Lancha sigue brillando y es el goleador de su equipo con 13.0 tantos de promedio. #EmbajadoresCAB🇦🇷 pic.twitter.com/mnYxAkEs8T — CAB (@cabboficial) October 23, 2021 El Pesaro ha logrado sólo una victoria en lo que va de la temporada, y se ubica en el puesto número 14 de la tabla de posiciones con récord 1-4, mientras que el Reyer se posiciona en el noveno lugar con un récord de 2-3. Foto: Pesaro El próximo partido para Carlos Delfino será en otro duelo de argentinos el 31 de octubre ante el Trento de Andrés Forray.

