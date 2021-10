Rosario Central amargó el debut de Gago en Racing

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El duelo de "academias" fue para el equipo de Rosario quien sufrió la expulsión de Ávila.

Rosario Central venció 2 a 1 a Racing Club, que tuvo el debut de Fernando Gago como su director técnico, en un muy buen partido jugado en el Gigante de Arroyito por la 18va fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



Los goles "canallas" fueron convertidos por el volante Gino Infantino y el delantero Marco Ruben, mientras Enzo Copetti había empatado en forma transitoria, todos en el complemento.



El Racing de Gago jugó mejor en el primer tiempo, cuando se adueñó de la pelota y le dio buena circulación con sus volantes y delanteros, más las proyecciones de Cáceres por la derecha.



El tándem de Matías Rojas y Tomás Chancalay se imponía por la izquierda y justamente el volante paraguayo dispuso de la primera llegada clara a los 5', cuando Chancalay mandó un córner desde la derecha, Broun rechazó con los puños y Rojas le pegó desde afuera del área.



"Fatura" -una de las figuras de Central junto a Ruben- voló y la sacó, cuando la pelota entraba en el ángulo superior izquierdo.



Racing se paró con un tradicional 4-3-3, dispuso del dominio del campo y de la pelota y generó las llegadas más claras, como la de los 8' cuando Chancalay remató desde la izquierda y Broun volvió a salvar su arco.



Central era la antítesis porque estaba mal parado en el medio, donde su capitán y enganche, Emiliano Vecchio. aparecía cuando el equipo tenía la pelota, pero mostró su falta de ritmo para colaborar en la recuperación.



El local aparecía entonces como un equipo que dejaba grandes espacios en el medio y Racing tenía transiciones rápidas con las que saltaba la presión alta local y sus volantes y delanteros, que quedaban mano a mano con los defensores "canallas".



Central sólo salió del asedio visitante por momentos, en los que Lo Celso pateó tres veces elevado desde fuera del área.

El partido fue otro en el complemento tanto porque Central se paró mejor en el medio, se animó a jugar bien con la pelota a través de sus volantes y las proyecciones de sus marcadores laterales y y comenzó a llegar, como al minuto de juego, cuando Gastón Ávila lo dejó solo a Marco Ruben por la izquierda del área, pero el delantero le pegó desviado con una volea de zurda.



Y Racing también fue la contracara del equipo del primer tiempo porque fue superado durante largos pasajes en el mediocampo, y ya no dispuso de las libertades que le había otorgado el dueño de cada en la primera etapa.



Central volvió a avisar a los 4' cuando Vecchio lo dejó solo a Ruben en el área y esta vez el delantero metió una mediavuelta de zurda, bien salvada por Arias junto al poste derecho.



Hasta que a los 10', cuando finalmente Vecchio le dejó su lugar al venezolano Michael Covea después de discutir con el "Kily" González porque no quería salir de la cancha, Gino Infantino hizo uno de los golazos de la noche: recuperó una pelota en el piso por derecha, tocó con Damián Martínez, devolución y diagonal hasta el borde del área, donde luego de gambetear a un marcador clavó un zurdazo de antología, que se clavó arriba, en el ángulo derecho.



Racing salió como un león herido y en apenas diez minutos logró el empate en una réplica, en otro yerro de contención de Central, al que le volvieron a hacer un gol de contraataque cuando estaba en ventaja, como contra Estudiantes: Lisandro López mandó un gran centro de primera desde la izquierda y Enzo Copetti metió un "martillazo" de manual para empatar el partido.



Central volvió a buscarlo con el buen juego de sus volantes y laterales hasta que a los 34' Lautaro Blanco mandó el enésimo centro desde la izquierda y Marco Ruben se suspendió en el aire en palomita y la metió abajo, junto al poste derecho de Arias, con maestría, en su gol 93 con la camiseta "canalla", que lo deja a uno de Mario Alberto Kempes, el segundo goleador de la historia del club, detrás del "Torito" Waldino Aguirre.



El final fue épico porque a los 45' el ingresado Garré mandó un centro desde la derecha, el también suplente Alcaraz cabeceó de emboquillada y cuando la pelota entraba en el segundo palo "Fatura" voló hacia atrás y la sacó, antes de golpear su cabeza contra el poste.



El descuento tuvo de todo: dos minutos extra adicionados a los 5', la expulsión de Gastón Ávila por dos amonestaciones -la segunda por una falta innecesaria desde atrás- y hasta el empate de Sigali anulado por posición adelantada.



Así, el Racing de Gago fue dos equipos en uno: el que dominó, jugó bien y llegó en el primer tiempo, y el que fue dominado, fue vulnerable y peleó el empate hasta el final, en el complemento.



Y el Central del "Kily" González ganó bien en su noche soñada en el Gigante de Arroyito, quedó a dos puntos de Racing en la tabla de las copas y se impuso de punta a punta: con los golazos de Infantino y Ruben y las atajadas de Broun.

​Síntesis



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Joaquín Novilla y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Mauricio Martínez e Ignacio Piatti; Benjamín Garré, Lisandro López y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.





Goles en el segundo tiempo: 10' Infantino (C), 20' Copetti (R) y 34' Ruben (C).



Incidencia: en el segundo tiempo, 51' expulsado Ávila (C).



Árbitro: Darío Herrera.



Estadio: Gigante de Arroyito.

