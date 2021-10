https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

60% de los juicios no avanzan

Florito solicitó que se cubran vacantes en la justicia laboral

La iniciativa surgió a partir de una comunicación del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción que advirtió que la situación es "sensible" ya que en dicho fuero tramitan y resuelven conflictos por despidos, salarios, indemnizaciones por accidentes y/o enfermedades laborales, entre otros".

Betina Florito, candidata a senadora nacional por Unite. Crédito: Gentileza

La diputada provincial Betina Florito solicitó al Gobierno que arbitre las medidas necesarias para cubrir las vacantes en la Justicia Laboral de la ciudad de Santa Fe. La presidenta del bloque Somos Vida Santa Fe señaló que "de los cinco juzgados de Primera Instancia, tres están vacantes". Esa situación provoca que "el 60% de los juicios laborales no puedan avanzar". La iniciativa de la también candidata a Senadora Nacional por el partido Unite, cuarta fuerza política de la provincia que competirá en esa categoría en las elecciones generales del 14 de noviembre por un lugar en el Congreso de la Nación, surgió a partir de una comunicación del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción que advirtió que la situación es "sensible" ya que en dicho fuero tramitan y resuelven conflictos por despidos, salarios, indemnizaciones por accidentes y/o enfermedades laborales, entre otros". Hace casi un año que desde el Colegio, venían advirtiendo que "el 40% de los juicios laborales estaban paralizados debido a la falta de designación de dos jueces". Y ahora, a partir de la finalización de la subrogancia de la titular de uno de los juzgados se "agravó el panorama", enfatizaron. Florito resaltó el trabajo que están llevando adelante los abogados, los otros jueces que están tomando el despacho y las firmas de los juzgados vacantes. Pero advirtió que "eso no alcanza. "La falta de cobertura de vacantes, pone a la Justicia Laboral al borde del colapso, circunstancia que amerita una pronta respuesta por parte del Poder Ejecutivo para que la Justicia pueda brindar un servicio eficiente que ampare y de respuestas a los ciudadanos que se encuentran reclamando por sus derechos ante dichos Juzgados", expresó la legisladora provincial. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

